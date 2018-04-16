Известный американский актёр приехал в гости к донецким «сепаратистам» (ВИДЕО)

Питер фон Берг — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

В гостях у Захара Прилепина и Александра Казакова — разговор о Донбассе, России, войне и мире. О свободе, совести и справедливости. И, главное — о людях!