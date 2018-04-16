Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

15 апреля утром в Адлерском районе Сочи произошло ДТП, которое не оставит равнодушным ни одного автомобилиста. Кабриолет-мечта Aston Martin DB7 разбился из-за ливневого стока.

Житель Петербурга, передвигаясь на кабриолете Aston Martin DB7 по улице Раздольной, в какой-то момент потерял управление и наехал на ливневый сток, после чего машину развернуло, и она столкнулась с насыпью на обочине, о чём сообщается в «Кубанских новостях».

В ДТП пострадал только элитный спорткар. Ремонту теперь машина, стоимость которой в пределах 10 млн, не подлежит.

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По словам очевидцев, редко можно встретить такое авто на дорогах в России. Для тихой езды машины явно не подходит. Ведь её скорость можно развивать до 420 л. с (298 км/ч), как передаёт издание «Блокнот».