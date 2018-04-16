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Как проиграть войну до её начала


Добавлено: 16 апр 2018 в 02:56, Категория: Новости на сегодня
Как проиграть войну до её начала

Безостановочное нытье о военном всемогуществе врага ничуть не лучше разгула шапкозакидательских настроений.

Никогда не думал, что в нашем Отечестве столько военных экспертов, как это выяснилось в последние дни. Не говоря уже про специалистов по американскому флоту. Делают круглые глаза и со значением в голосе объявляют: у них уже там, у берегов Сирии, целых два эсминца и на каждом по 60 крылатых ракет! И уже третий на подходе! И даже авианосец с крейсерами вскорости подоспеют. Мамма миа!

Это же силища какая! Америка, одним словом! Куда нам, сирым и убогим! Как жахнут, так от той Сирии одни ошметки полетят! И вся наша тамошняя ПВО даже эти 120 «Томагавков» «ни в жисть» не перехватит. В общем, туши свет, сливай мазут и начинай переговоры. О чем? О капитуляции, разумеется! Хочется кое-что сообщить этим мыслителям, для которых Америка всегда самая умная, сильная и красивая, почти как у Трампа его ракеты.

Первое. Пускай этих ракет будет даже не 120, а все пятьсот. Ну и что? Умножаем 500 штук на примерно 500 кг взрывчатки в каждой. Получаем на круг 250 тонн чего-то вроде тринитротолуола.

Для справки: на Вьетнам американская авиация за время войны в Индокитае сбросила примерно 3 (три) миллиона тонн бомб и ракет! Многие из которых тоже были вполне себе управляемыми и относительно высокоточными. И какой результат? А такой, что обделалась та Америка со своей вьетнамской войной настолько основательно, что потом целых десять лет никуда не лезла. Ибо впала в глубочайшую депрессию.

А тут каких-то 250 тонн! И то, если еще наберут целых 500 «Томагавков» в залпе! Курам на смех! Что же до обязательного в таких случаях экспертного ора насчет того, что они же не какие-нибудь, а высокоточные, скажу вот что. Все эти шибко умные ракеты, которые согласно преданию, могут залететь даже в точно указанную форточку, хороши только при нанесении ударов по неподвижным целям с заранее разведанными координатами.

Ну, там, например, по какой-нибудь электростанции или посольству. Как это было в Белграде с китайской дипмиссией. Гоняться с помощью «Томагавков» за выведенными в чисто поле войсками или их боевой техникой — занятие абсолютно пустое.

А поскольку сирийское командование и вся армия не настолько тупые, чтобы в такое время сидеть на зимних квартирах и ждать, пока им на голову свалится американский «Топор», делаем вывод, что уж кто-кто, а вооруженные силы Сирии при таком ударе пострадают меньше всего.

Нет, конечно, какая-то часть «Томагавков» таки долетит и вдарит. С образованием крупных дыр и трещин по фасадам некоторых зданий. И что дальше?

Какое отношение все это фасадовредительство имеет к военному разгрому Сирии? Да ровно никакого! Потому что таким куцым боекомплектом можно вывести из строя, разве что, отдельно стоящий коровник. Но никак не целую страну.

И да, кстати, про коровник тоже не вполне уверен. Во всяком случае, в прошлый раз по авиабазе Шайрат в той же Сирии официально запустили 59 ракет и, как говорят в Пентагоне, все они долетели до цели. Лучше бы они этого не говорили, потому что та самая авиабаза осталась после этого вполне себе живёхонькой. Что говорит нам о том, что оные «Томагавки» даже числом во много десятков, как оружие, абсолютное фуфло.

Но и это еще не самое главное. А главное заключается в том, что воздушными ударами войны не выигрывают в принципе. От слова совсем. Ну, не было еще такого случая в мировой истории. И, скорее всего, не будет. Дело в том, что страна, причем любая страна, это штука довольно таки обширная.

А возможности тех, кто пытается «возделать» это огромное пространство с помощью обычных бомб и ракет, так сказать квадратно-гнездовым способом, довольно таки ограничены. И это еще мягко говоря!

Про Вьетнам мы уже напомнили. На Германию и Японию англосаксы, сбросили бомб несколько меньше, но тоже поболе одного миллиона тонн. И что бы вы думали? К середине 1944 года объемы военного производства в Германии по всем основным показателям увеличились примерно в три раза по сравнению с периодом до начала так называемых «ковровых бомбардировок».

И это в густонаселенной Германии, где военные заводы стояли буквально стенка к стенке. Как говорится, бомби не хочу! Что уже говорить про полупустынную Сирию, где и бомбить, в общем-то, особо нечего.

Для победы над такой страной, да и вообще над любой другой, которая дорожит своей свободой, одних бомбежек и ракетных обстрелов совершенно недостаточно.

Страна — штука не только обширная, но еще и очень живучая. Особенно, если она уже лет пять воюет. Потому что притерпелась. И её уже не испугать не только финским ножом, но и американским «топором».

Для того, чтобы такую страну покорить, нужно нечто значительно большее, чем банальное кидание бомбочек и ракет. Короче, нужна сухопутная операция. Такая, чтобы солдат армии вторжения, попрал своим ботинком каждую пядь местной земли и наступил им на горло каждому местному патриоту и ненавистнику Америки. Ибо, если не наступит, получит пулю.

А сделать это Западу будет очень и очень непросто. Потому что он страсть как не любит воевать, как воюют все нормальные люди — стенка на стенку, на поле боя, с реками собственной крови из этого факта вытекающими. Западные армии и, прежде всего, разумеется, американская, это даже не армии в обычном понимании этого слова, а такие себе клубы по интересам.

Где собираются разного рода меркантильные граждане, озабоченные не столько подвигами во имя отечества, сколько личным, шкурным вопросом. Кому то надо накопить денжат на колледж, кому то получить гражданство, а некоторым и вовсе льготная зубная страховка не помешает.

А мертвому, как известно, ни зубы, ни образование, ни даже деньги даром не нужны. Поэтому все эти несметные толпы бизнесменов в военных мундирах совершено не собираются помирать ни вообще, ни, тем более, за какие-то абстрактные идеалы.

Именно поэтому американская армия терпела фиаско практически во всех войнах, которые она когда-либо вела. И особенно после Второй мировой. За исключением ракетных расстрелов некоторых сильно поношенных в моральном отношении держав, типа Югославии и Ирака, американская армия умывалась кровавой юшкой везде, где встречала сколько-нибудь серьезное сопротивление.

Корея, Вьетнам, даже Ирак с Афганистаном, где они до сих исправно получают и в хвост и в гриву — наглядные тому подтверждения. Такая «бизнес-армия» может красиво и вполне победоносно воевать только на голливудском экране.

В общем, сухопутная, контактная война собственными силами — это точно не про Америку и не про весь нынешний изнеженный Запад. А посылать вперед себя толпы всевозможных немытых бармалеев они уже пробовали. И ничего из этого не вышло.

Как раз сейчас сирийцы и русские домолачивают последних. И если только распиаренные на весь мир американские морпехи, такие гордые на своих круизных посудинах посреди океана, попробуют сунуться на какой-нибудь местный пляж, будет им ровно та же мясорубка, которая досталась их предкам на полуострове Галлиполи в первую мировую. Кстати, это место находится совсем рядом с Сирией. Так что «дубленым загривкам» будет что вспомнить перед тем, как они загремят по маршруту «отсюда и в вечность».

С учетом всего вышесказанного мне решительно непонятно, на чем основаны все нынешние стенания насчет мнимой непобедимости Америки, которая, дескать, одним махом семерых убивахом. Не вижу для этого ровно никаких оснований. Если, конечно, таковым основанием не является элементарное желание побыстрей сдаться в плен, где, как известно, каждого ждет целый ящик печенья и бочка варенья.

Юрий Селиванов


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Добавлено: 16 апр 2018 в 02:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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