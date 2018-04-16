Камила Морроне не выпускала Леонардо ДиКаприо из объятий на Coachella: фото

Камила Морроне/ Леонардо ДиКаприо

20-летняя Камила Морроне и 43-летний Леонардо ДиКаприо не комментируют свои отношения и не подтверждают роман, но за них это делают снимки папарацци. В конце марта влюбленные продемонстрировали нежные чувства друг к другу на улице Лос-Анджелеса, а в минувший уикенд история повторилась на Coachella-2018.

Американский актер приехал на ежегодный фестиваль музыки и искусства в компании аргентинской модели. В течение двух дней фотографам удавалось сфотографировать их в непринужденной обстановке. На этих снимках Камила не отходила от Лео – обнимала, целовала его и всячески проявляла нежность.

Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне

В последний день фестиваля влюбленные пришли послушать Эминема. ДиКаприо взял за руку свою девушку и повел на лужайку перед сценой. Морроне, обняв бойфренда, стояла с ним в толпе других гостей фестиваля и слушала рэпера.

О романе голливудской звезды и модели заговорили в декабре прошлого года. Новая девушка ДиКаприо была хорошо знакома с миром шоу-бизнеса и до встречи с Лео. Мать Камилы связывают десятилетние отношения с актером Аль Пачино, который относится к падчерице по-отцовски.

Леонардо ДиКаприо

Камила Морроне