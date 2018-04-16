Канье Уэст назвал Ким Кардашьян «современным воплощением Марии-Антуанетты»

Творческому человеку море по колено. Нет такого рода деятельности, в котором Канье Уэст не опробовал бы свои силы. Он пишет музыку, создал линию одежды, а теперь собирается написать книгу. Эту новость рэпер сообщил в интервью Hollywood Reporter, которое взял декоратор Аксель Вервордт.



В издании Канье речь пойдет об искусстве и истории, а называться оно будет Break The Simulation.

«У меня есть своя философия, или, точнее сказать, концепция на этот счет. Потому что понятие «философия» иногда звучит слишком жестко. У меня есть представление о фотографии, и я сейчас изучаю людей, которые ей очень увлечены. Фотографии вытаскивают людей из настоящего и переносят в прошлое или будущее. Фотографию можно использовать для документации — она во много раз переживет любого из нас. При этом многие люди живут прошлым», — рассказал музыкант.

Тема заинтересовала его во время работы с линией одежды. Его озадачил вопрос о том, как глубоко люди погружаются в историю для создания дизайна.

«Есть люди, которые переносят в современность тенденции 1920-х годов, кто-то вдохновляет периодом 1940-х. Особенно в спортивной одежде. Я работал с дизайнером Дэвидом Касавантом, и мы смотрели, как выглядят беговые штаны в 1940-х и 1980-х. И в итоге отказались опираться на тенденции прошлого: нельзя постоянно оглядываться назад. Я верю, что то, что мы создаем сейчас, будет представлять человечество и через пятьсот, и через тысячу лет. Свою жену, например, я вижу современным воплощением Марии-Антуанетты,» — заметил Канье.

Если книга Канье будет первой и прочитать ее можно будет лишь после официального выхода за определенную плату, то фотографий репера и его семьи в интернет предостаточно в бесплатном доступе. Правда, за снимки малышки Чикаго, которая недавно родилась от суррогатной матери, СМИ боролись и даже были готовы заплатить внушительную сумму. Через время Ким Кардашьян, мама девочки, поделилась первыми снимками своей дочери и даже стала регулярно радовать ими подписчиков в инстаграме. Однако, поклонникам так и не удалось получить кадр, на котором запечатлена вся семья с детьми — четырехлетней Норт, двухлетней Сейнт и трехмесячной Чикаго. Вчера Ким наконец-то опубликовала семейное фото.

Причиной того, что звезда так долго не выкладывала семейное фото, стали трудности, с которыми та столкнулась во время фотосессии. «Не думаю, что вы действительно понимаете, как трудно сделать хороший семейный снимок. Вот что получилось, прежде чем наши дети стали плакать. По-моему, я тоже плакала,» — прокомментировала она.

«На одной руке я держу одного ребенка, а другой придерживаю второго, потому что он хотел убежать,» — пояснила она.