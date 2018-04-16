Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший режиссер

В номинации «Лучший режиссер» престижной театральной премии «Золотая маска» победил Кирилл Серебренников, награждаенный за спектакль «Чаадский», сообщает ТАСС.

В настоящее время он находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве, и награду за него получил продюсер спектакля Павел Каплевич.

«Огромная благодарность театральному сообществу, которое так поддерживает Кирилла. Хочу верить, что справедливость восторжествует, Кирилл, мы с тобой», — заявил Каплевич.

Лучшим оперным спектаклем признан «Билли Бадд», поставленный Большим театром (ГАБТ).

«Очень благодарен за оценку этого спектакля. Это совместный проект с Английской Национальной оперой, он очень важен для нас», — сказал генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

За лучшую работу в спектакле Театра оперы и балета Екатеринбурга «Пассажирка» был отмечен дирижер Оливер фон Дохнаньи. Награду за лучшую женскую роль получила Надежда Бабинцева, исполнившая в этой постановке роль Лизы.

Актер театра «Новая опера» Евгений Ставицкий получил «Золотую маску» за роль Мефистофеля в спектакле «Фауст».