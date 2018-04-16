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Криштиану Роналду не может забыть Ирину Шейк


Добавлено: 16 апр 2018 в 16:00,
Криштиану Роналду не может забыть Ирину Шейк

Игрок мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что жалеет о расставании с российской моделью Ириной Шейк, с которой встречался на протяжении нескольких лет. По словам друзей футболиста, он до сих пор не может забыть экс-возлюбленную и интересуется ее жизнью.

Как пишет издание The Sun со ссылкой на знакомых Роналду, спортсмен до сих пор любит Шейк, не смотря на то, что они расстались три года назад. «Он не думал, что Ирина когда-нибудь уйдет от него», – говорят инсайдеры.

Причиной расставания, по слухам, стало желание Ирины стать матерью. После разрыва с Роналду Шейк начала встречаться с актером Бредли Купером, которому год назад родила дочь.

А Роналду после расставания с россиянкой стал многодетным отцом. Помимо старшего сына Криштиану, в прошлом году на свет появились близнецы Ева и Матео, которых выносила суррогатная мать, а также малышка Алана Мартина. Девочку родила нынешняя подруга спортсмена Джорджина Родригес, на которой, по слухам, футболист намерен жениться уже летом.


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Добавлено: 16 апр 2018 в 16:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fedpress

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