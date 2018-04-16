Кто родился 16 апреля

Юшаа Орснакиевич Газгиреев (60 лет), член комитета Государственной Думы по энергетике. Работал в компании «Объединение Тюменьгоргаз», ООО «Газпром бурение», возглавлял ООО «Экосторойсервис».
А ещё в этот день родились:
Под патронатом королевы действуют многие общества и фонды, в частности, Датское королевское научное общество, Королевский приют для сирот, национальные объединения по борьбе с туберкулезом и раком.
Главное увлечение Маргарете II - живопись. Выставки её картин проходят с 1980-х годов. Она создала серию иллюстраций к роману Джона Толкиена «Властелин колец». По словам писателя, рисунки королевы практически полностью совпали с его представлениями о героях. Также Маргарете II - автор афиш, костюмов и декораций к ряду театральных и телевизионных постановок. Для Королевского театра Копенгагена она создала более ста костюмов.
День рождения королевы является в Дании национальным праздником.
Анри — активный защитник дикой природы, особенно много усилий прилагает для сохранения уникальной экосистемы Галапагосских островов (Эквадор).
После победы на парламентских выборах в 2017 году партии «Свободное национальное движение», которую он возглавляет, занял пост премьер-министра Багам.
В 1961 году дебютировал в кино, снявшись в картинах «Жизнь сначала» и «Сердце не прощает». Всего на счету актёра более 200 ролей в фильмах и сериалах. Среди них, «Шестой», «Инспектор ГАИ», «Завтра была война», «Трын-трава», «Дети понедельника», «Классик», «Каменская», «Китайский сервиз» и др.
В 1973 году Сергей Никоненко дебютировал в качестве режиссёра, сняв короткометражную ленту «Петрухина фамилия». В этой картине он выступил также как сценарист и исполнитель главной роли. Он снял около 20 фильмов: «Птицы над городом», «Люблю. Жду. Лена», «Хочу вашего мужа», «Елки-палки» и другие.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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