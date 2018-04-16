Кто родился 16 апреля

Юшаа Орснакиевич Газгиреев (60 лет), член комитета Государственной Думы по энергетике. Работал в компании «Объединение Тюменьгоргаз», ООО «Газпром бурение», возглавлял ООО «Экосторойсервис».

А ещё в этот день родились:

Маргрете II, королева Дании. Старшая дочь короля Фредерика IX и королевы Ингрид. В 1972 году взошла на престол, став второй женщиной на датском престоле (ее предшественница Маргрете I правила страной в раннем средневековье).

Под патронатом королевы действуют многие общества и фонды, в частности, Датское королевское научное общество, Королевский приют для сирот, национальные объединения по борьбе с туберкулезом и раком.

Главное увлечение Маргарете II - живопись. Выставки её картин проходят с 1980-х годов. Она создала серию иллюстраций к роману Джона Толкиена «Властелин колец». По словам писателя, рисунки королевы практически полностью совпали с его представлениями о героях. Также Маргарете II - автор афиш, костюмов и декораций к ряду театральных и телевизионных постановок. Для Королевского театра Копенгагена она создала более ста костюмов.

День рождения королевы является в Дании национальным праздником.

Анри (63 года), великий герцог Люксембурга. Принадлежит к династии Нассау. Его отец — великий герцог Жан, мать — великая герцогиня Жозефина-Шарлотта. Взошел на престол 7 октября 2000 года после отречения от власти герцога Жана.

Анри — активный защитник дикой природы, особенно много усилий прилагает для сохранения уникальной экосистемы Галапагосских островов (Эквадор).

Хьюберт Миннис (64 года), премьер-министр Содружества Багамских Островов. Работал врачом, возглавлял отделение акушерства и гинекологии в больнице имени принцессы Маргарет. Неоднократно избирался в парламент Багам. Был министром здравоохранения страны.

После победы на парламентских выборах в 2017 году партии «Свободное национальное движение», которую он возглавляет, занял пост премьер-министра Багам.

Шукурджон Зухурович Зухуров (64 года), председатель Палаты представителей Высшего Собрания (парламента) Республики Таджикистан. Работал в Аппарате Президента Республики Таджикистан, был главой Пянджского района Хатлонской области, занимал пост министра труда и занятости населения. В марте 2010 года возглавил Палату представителей Высшего Собрания страны.

Сергей Петрович Никоненко (77 лет), актёр театра и кино, кинорежиссёр. Народный артист РСФСР. Работал в Театре-студии киноактера, играл в антрепризных спектаклях.

В 1961 году дебютировал в кино, снявшись в картинах «Жизнь сначала» и «Сердце не прощает». Всего на счету актёра более 200 ролей в фильмах и сериалах. Среди них, «Шестой», «Инспектор ГАИ», «Завтра была война», «Трын-трава», «Дети понедельника», «Классик», «Каменская», «Китайский сервиз» и др.

В 1973 году Сергей Никоненко дебютировал в качестве режиссёра, сняв короткометражную ленту «Петрухина фамилия». В этой картине он выступил также как сценарист и исполнитель главной роли. Он снял около 20 фильмов: «Птицы над городом», «Люблю. Жду. Лена», «Хочу вашего мужа», «Елки-палки» и другие.

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