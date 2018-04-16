Курс рубля упал к доллару и евро в ожидании новых санкций

На старте торгов Московской биржи 16 апреля первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,4 - 62,62 рублей за доллар, по итогам первых минут торгов курс составил 62,56 рублей за доллар (+51,25 копейки к уровню предыдущего закрытия).

Евро вырос до 77,14 рублей за единицу (+58,5 копейки).

Бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) подорожала на 54,51 копейки к уровню закрытия пятницы, до 62,56 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,1314 рубля выше уровня действующего официального курса, евро — на 1,3843 рубля выше официального курса.

В ходе азиатских торгов снизились цены на нефть. Цена июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск 16 апреля уменьшилась на 1,42% — до 71,55 долларов за баррель. WTI с поставкой в июне на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 1,29% — до 66,46 долларов за баррель.

На момент торгов в 11:35 мск доллар стоил 62,27 рублей, евро — 76,96 рублей.

По мнению экспертов «Интерфакса», рубль снизился на старте торгов из-за новых санкций США, о которых должен сообщить министр финансов США Стивен Мнучин 16 апреля. Новые запретительные меры вызваны с поддержкой, которую оказывает Россия сирийскому президенту Башару Асаду. Запад обвиняет его в химической атаке на город Дума. Дамаск и Москва обвинения отвергают.