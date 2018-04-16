Лавров назвал настоящую цель санкций США

Власти США угрожают российскому народу санкциями из-за «неправильного выбора», который они сделали. Об этом в интервью BBC заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Они же не просто угрожают наказать тех, кто имеет какие-то контакты с сирийским правительством. По сути, они хотят наказать весь российский народ за то, что тот сделал неправильный выбор на президентских выборах», — сказал Лавров.



По его словам, заявления властей США, что они никогда не будут наносить вред простым людям, являются ложью.

«Их настоящая цель — создать проблемы для сотен тысяч россиян», — подчеркнул Лавров.