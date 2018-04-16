Лунная база с внеземными существами обнаружена на снимках НАСА

На засекреченных снимках НАСА, сделанных в момент миссии Аполлон-16 на лунной поверхности замечено загадочное строение.

Астронавт Джон Янг, молодой командир из миссии Аполлон-16 занимался сбором лунных образцов возле кратера «Северный луч». Позже глядя на снимки вяснилось, что неподалеку от него была расположена космическая база.

Согласно кадрам, можно увидеть чужую базу вместе с инопланетным кораблем и внеземными существами.

После этого видео, пользователи Ютуб сошлись во мнении, что США никогда не летали на Луну.