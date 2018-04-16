Макрон: Ракетный удар по Сирии разделил Россию и Турцию

Ракетные удары США, Франции и Великобритании по Сирии разделили Россию и Турцию, заявил французский президент Эммануэль Макрон. Об этом сообщает BFMTV.

Макрон отметил, что турецкая сторона осудила якобы имевшую место химатаку и поддержала операцию. При этом он подчеркнул, что его планы по встрече с главами России, Турции и Ирана нарушили известия о «химической атаке».

Макрон заявил, что Франция намерена вести со всеми сторонами переговоры. Он отметил, что намерен убедить Россию и Турцию перейти к обсуждению ситуации.