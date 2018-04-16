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Мемория. Николай Трубецкой


Добавлено: 16 апр 2018 в 08:03, Категория: Новости на сегодня
Мемория. Николай Трубецкой

16 апреля 1890 года родился Николай Трубецкой, лингвист, философ, основоположник евразийства

Личное дело

Николай Сергеевич Трубецкой (1890 -1938) родился в Москве в семье ректора Московского университета, известного профессора философии Сергея Николаевича Трубецкого. Семья, носившая древнюю княжескую фамилию, принадлежала к роду Гедиминовичей. Ее интеллектуальная атмосфера благоприятствовала раннему пробуждению у мальчика интереса к науке. В пятом классе гимназии он увлекся угро-финской этнографией и «Калевалой», с тринадцати лет начал посещать заседания этнографического отдела Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете. В пятнадцать лет опубликовал свою первую научную работу, выполненную под руководством археолога С. К. Кузнецова: «Финская песнь "Kulto neito" как переживание языческого обычая».

В 1907 году начал заниматься кавказскими языками и народным творчеством – проводил сравнительно-исторические и типологические исследования грамматического строя северокавказских и чукотско-камчатских языков. Эта работа продолжалась вплоть до революции, однако все собранные Трубецким материалы пропали в годы Гражданской войны - «пошли дымом». Впоследствии они были восстановлены им в эмиграции по памяти.

В 1908 году Николай экстерном окончил 5-ю Московскую гимназию и поступил на философско-психологическое отделение историко-филологического факультета Московского университета. По воспоминаниям современников, Трубецкой в те годы увлекался русской религиозной философией и неокантианством Марбургской школы. Затем перевёлся на отделение западноевропейских литератур, а в 1910 — на только что созданное отделение сравнительного языковедения, где стал учеником Ф. Ф. Фортунатова. Трубецкой был в числе всего двух студентов (второй — М. Н. Петерсон), которые смогли окончить это отделение: первый и единственный выпуск состоялся в 1912 году. Трубецкой представил к нему сочинение «Образование будущего времени в главнейших индоевропейских языках». После выпуска был оставлен на университетской кафедре.

В 1913 году Николай Трубецкой был отправлен на стажировку в университет Лейпцига, где в течение двух лет изучал младограмматическую школу. Вернувшись в Москву и сдав магистерские экзамены, начал преподавать в Московском университете в качестве приват-доцента сравнительное языковедение. Был активным участником Московского лингвистического кружка, где наряду с вопросами языкознания серьезно изучал и разрабатывал мифологию, народоведение, этнографию и историю культуры. Опубликовал ряд статей по северокавказской фольклористике, проблемам финно-угорских языков и славяноведению.

Революция 1917 года застала Трубецкого во время научной поездки на Кавказ и он остался в Кисловодске; в 1918 году преподавал в качестве доцента в Ростовском университете. Здесь он продолжил начатую в Москве работу над двумя монографиями: «Предыстория русского языка» и «Сравнительная грамматика языков Северного Кавказа», однако в 1919, при переезде в Константинополь, обе рукописи были сданы на хранение в библиотеку Ростовского университета и с тех пор считаются утерянными.

В 1920 году Трубецкой эмигрировал в Болгарию, где устроился преподавателем в Софийский университет. В том же году издал сочинение «Европа и человечество», в котором близко подошёл к выработке евразийской идеологии. Обсуждение этой книги в софийском семинаре, в котором участвовали географ и экономист Пётр Савицкий, историк и религиозный мыслитель Георгий Флоровский, а также музыкальный писатель Пётр Сувчинский, привело к рождению евразийской идеологии, о чём было заявлено в сборнике статей «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев. Книга 1», изданном в Софии в 1921 году.

В 1922 году, получив приглашение на кафедру славянской филологии Венского университета, переехал в Вену. В 1923 был избран ординарным профессором и вскоре стал заведующим кафедрой славянской филологии. В Венском университете проработал 15 лет, читал курсы по шести славянским и праславянскому языкам, по введению в общую фонологию и по истории русской литературы. Написал несколько оригинальных литературоведческих работ, тяготея в своем методе к формализму.

В 20-х - 30-х годах Трубецкой активно участвует в евразийском движении, являясь одним из его теоретиков и политических лидеров. Наряду с П. П. Сувчинским и П. Н. Савицким входил в руководящие органы евразийства - Совет Трёх, Совет Пяти, и Совет Семи.

В 1922 году в Берлине вышел второй сборник «На путях», затем в 1923 — «Россия и латинство». В 1923 году на деньги английского миллионера-востоковеда Сполдинга было создано евразийское книгоиздательство и раз в два года начал выходить программный альманах евразийцев — «Евразийский временник» (1923, 1925, 1927). Одновременно стал выходить журнал «Евразийские хроники».

До 1929 года Трубецкой участвовал во всех программных евразийских сборниках («Евразийский временник. Книга 2», 1925; «Евразийский временник. Книга 3», 1927), а также в периодических изданиях евразийцев (журнал «Евразийские хроники», газета «Евразия»).

Был соавтором коллективных евразийских манифестов («Евразийство (опыт систематического изложения)», 1926; «Евразийство (формулировка 1927 года)»). в В Евразийском книгоиздательстве у него вышли книги «Наследие Чингисхана» (1925) и «К проблеме русского самосознания» (1927).

Как идеолог евразийства разрабатывал концепции многополярного мира, славяно-туранских культурных взаимодействий, монгольского влияния на русскую политическую историю и культуру, идеократии, учения о правящем отборе в государстве.

Параллельно в 1920—1930-х годах преподавал в Венском университете славянские языки и литературу, занимался научной деятельностью. В конце 1920-х — начале 1930-х разработал фонологическую теорию. Был одним из участников и идейных лидеров Пражского лингвистического кружка, одним из создателей школы славянского структурализма в лингвистике. В своих лекциях по истории русской литературы высказывал революционные идеи о необходимости «открытия» древнерусской литературы (наподобие открытия русской иконы), о применении формального метода к произведениям древней и средневековой литературы (в частности к «Хожению за три моря» Афанасия Никитина), о метрике русских былин.

В 1929 году Трубецкой оставил все посты в руководящих органах евразийского движения и уже не участвовал в создании в 1932 году Евразийской партии. Однако личные контакты с П. Н. Савицким он продолжал поддерживать, участвовал и в работе теоретических евразийских семинаров и в 1930-х годах начал печататься в евразийских изданиях (журнал «Евразийские тетради» и др.).

Тогда же совместно с Р. О. Якобсоном разрабатывает теорию евразийского языкового союза и вообще евразийского учения о языке в связи с географическим фактором, на основе онтологического структурализма, сформировавшегося в идейном пространстве Пражского лингвистического кружка.

Все это время Трубецкой параллельно преподавал в Венском университете славянские языки и литературу, занимался научной деятельностью. В конце 1920-х — начале 1930-х разработал фонологическую теорию. Был одним из участников и идейных лидеров Пражского лингвистического кружка, одним из создателей школы славянского структурализма в лингвистике. В своих лекциях по истории русской литературы высказывал революционные идеи о необходимости «открытия» древнерусской литературы, о применении формального метода к произведениям древней и средневековой литературы (в частности к «Хожению за три моря» Афанасия Никитина), а также о метрике русских былин.

В 1930-х годах выступал в печати против национал-социализма, видя в нём своеобразный «биологический материализм», столь же несовместимый с православным мировоззрением, как и марксистский «исторический материализм». Выступил с теоретической антинацистской статьёй «О расизме». Как лингвист резко критиковал «арийскую теорию в лингвистике», доказывая, что индоевропейского праязыка не существовало, а сходства языков индоевропейской семьи можно объяснить их влияниями друг на друга в ходе исторического развития. Эти идеи, высказанные им в статье «Мысли об индоевропейской проблеме», стали причиной доноса в гестапо со стороны пронацистски настроенного австрийского лингвиста.

В 1938 году после аншлюса Австрии Трубецкой подвергся притеснениям со стороны гестапо, был вызван на допрос и арестован на трое суток, в его квартире был произведён обыск. По словам П. Н. Савицкого, от концлагеря его спас только титул князя. Однако значительная часть его научных рукописей, в том числе и неоконченная «Предыстория славянских языков», над которой он работал около 25 лет, во время обыска была конфискована и впоследствии утрачена. Из-за потрясения от этой потери у ученого случился инфаркт миокарда.

25 июня 1938 года Николай Трубецкой скончался в венской больнице на 49-м году жизни.

Н.С. Трубецкой. 1920-е гг. Wikimedia Commons

Чем знаменит

Николая Трубецкого называют «евразийцем номер 1», поскольку именно с его мировоззренческих тезисов началось это философско-политическое направление, постулирующее преемственность и кооперацию культуры русскоязычных народов с кочевыми империями степей Евразии. Трубецкой первым заявил, что Россия является наследницей не Киевской Руси, а «монгольской монархии, основанной великим Чингисханом». Он утверждал, что русских и кочевников связывает особое умонастроение или «бытовое исповедание», которое основано на идеях личной преданности, героизма, духовной иерархии и вере в высшее начало мира.

Эти ценности он противопоставлял европейским мещанству и меркантилизму, критикуя отождествление интересов и ценностей «романогерманцев» с интересами и ценностями всего человечества. Таким образом, евразийство подавалось как обновлённая антитеза западничеству.

«В некотором смысле, именно Трубецкой создал евразийство, открыл главные силовые линии этой теории, которые в дальнейшем разрабатывались целой плеядой крупнейших русских мыслителей — от Петра Савицкого, Николая Алексеева и Льва Карсавина до Льва Гумилева», - отмечает лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин.

Следует отметить, что уже началу 1930-х годов Николай Трубецкой разочаровался в идеологических построениях своей молодости. «Я постоянно перечитываю свои произведения евразийского периода, а также переписку этого времени. И многое мне теперь кажется ребячеством. <…> Мы оказались великолепными диагностами, недурными предсказателями, но очень плохими идеологами - в том смысле, что наши предсказания, сбываясь, оказываются кошмарами. Мы предсказали возникновение новой евразийской культуры. Теперь эта культура фактически существует, но оказывается совершеннейшим кошмаром, и мы от неё в ужасе, причем нас приводит в ужас именно её пренебрежение известными традициями европейской культуры (например, положение науки и пр.)», - писал он Савицкому в декабре 1930 года.

Как ученый-лингвист Трубецкой являлся одним из идеологов и основателей Пражской лингвистической школы – так называемого «Пражского кружка», ставшего в то время центром мировой фонологии. Его труд «Основы фонологии» считается классическим, он ввел понятие «языковой союз» в сравнительно-историческое языкознание, разработал основы русской морфонологии, «дисциплины, в полной мере созданной самим автором», занимался вопросами славянской поэтики и историей славянских языков - праславянским языком.

О чем надо знать

В 1927 году во Франции выделилось «левое евразийство», которое в большей мере стало ориентироваться на СССР. К этому течению относились Л. Карсавин, Д. Святополк-Мирский, С. Эфрон (муж поэтессы Марины Цветаевой) и другие.

В 1928 году один из основателей евразийства — Г. В. Флоровский — выступил с резкой критикой нового течения. В его статье «Евразийский соблазн» критике подвергалась апология большевиков и революции в России, возвеличивание принципа государственности, негативное противопоставление Западу, забвение христианских подходов к истории, а также преклонение перед стихией («романтический перегар»).

Рупором левых евразийцев стала парижская газета «Евразия». В знак протеста против ее просоветской и прокоммунистической направленности в 1929 году Николай Трубецкой вышел из руководства евразийского движения. С ним вместе свои посты оставили Савицкий и Н. Н. Алексеев. Они выпустили брошюру «Газета "Евразия" — не евразийский орган», в которой объявляли левое евразийство антиевразийством. Те же идеи звучали в «Евразийском сборнике» (1929).

Апологеты «левого евразийства» С. Эфрон и Д. П. Святополк-Мирский в итоге стали жертвами советского режима. Эфрон c 1931 года был агентом советских спецслужб и в 1937 году, несмотря на возражения жены, вернулся в СССР, где впоследствии был репрессирован и расстрелян на Бутовском полигоне НКВД. Святополк-Мирский, став марксистом, возвратился в СССР ещё в 1932 году при содействии Максима Горького, также был репрессирован и умер в лагере под Магаданом.

Прямая речь

О единстве народов Евразии: «Евразия есть географическое, экономическое и историческое целое. Судьбы евразийских народов переплелись друг с другом, прочно связались в один громадный клубок, который уже нельзя распутать, так что отторжение одного народа из этого единства может быть произведено только путем искусственного насилия над природой и должно привести к страданиям».

О евразийстве: «Между народами Евразии постоянно существовали и легко устанавливаются отношения некоторого братания, предполагающие существование подсознательных притяжении и симпатий (обратные случаи, т. е. случаи подсознательного отталкивания и антипатии, между двумя народами в Евразии очень редки). Одних этих подсознательных чувств, разумеется, недостаточно. Нужно, чтобы братство народов Евразии стало фактом сознания, и притом существенным фактом. Нужно, чтобы каждый из народов Евразии, сознавая самого себя, сознавал себя именно прежде всего как члена этого братства, занимающего в этом братстве определенное место. И нужно, чтобы это сознание своей принадлежности именно к евразийскому братству народов стало для каждого из этих народов сильнее и ярче, чем сознание его принадлежности к какой бы то ни было другой группе народов».

5 фактов о Николае Трубецком



Трубецкие ведут свой род от внука Гедимина, Дмитрия Ольгердовича, князя брянского, стародубского и трубчевского, участника Куликовской битвы, погибшего в битве на Ворскле (1399) вместе с сыном Иваном.



Среди родственников и предков Николая Трубецкого были такие выдающиеся деятели России, как боярин и дипломат Алексей Никитич (ум. в 1680), фельдмаршал Никита Юрьевич (1699-1767), соратник Н.И.Новикова писатель Николай Никитич (1744-1821), декабрист Сергей Петрович (1790-1860), создатель Московской консерватории Николай Петрович (1828—1900), религиозные философы Сергей Николаевич (1862-1905) и Евгений Николаевич (1863-1920), скульптор Павел (Паоло) Петрович (1790-1860) Трубецкие.



Николай Трубецкой учился в Пятой московской гимназии одновременно с Борисом Пастернаком, а с 1909 года с ним же учился на философском отделении историко-филологического факультета Московского университета.



Был воцерковленным православным христианином. Выполнял обязанности старосты русской Никольской церкви в Вене.



Посмертно были изданы три курса прочитанных в Венском университете лекций Трубецкого по литературоведению: о русских писателях XVIII и XIX веков, о Достоевском и о древнерусской литературе.

Материалы о Николае Трубецком

Александр Дугин. Преодоление Запада (эссе о Николае Трубецком)

Трубецкой Николай Сергеевич: Биография. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»

Биография Николая Трубецкого на сайте peoples.ru

Статья о Николае Трубецком в Википедии


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По материалам: polit.ru

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