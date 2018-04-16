Мэй отвергла нанесение удара по Сирии из-за просьбы Трампа

Великобритания приняла участие в нанесении удара по объектам в Сирии не потому, что президент США Дональд Трамп высказал такое пожелание. Об этом заявила британский премьер Тереза Мэй.

«В наших национальных интересах предотвращать дальнейшее использование химического оружия в Сирии, а также поддерживать и отстаивать всеобщее мнение о том, что это оружие не должно использоваться.

Ибо мы не можем позволить узаконить использование химического оружия — как в Сирии, так и на улицах Великобритании либо в других местах», — сказала Мэй, выступая в парламенте.

«Таким образом, мы сделали это не потому, что президент Трамп попросил нас. А потому, что считали это правильным», — отметила премьер.

Мэй добавила, что ракетный удар не был «вмешательством в гражданскую войну и не касался смены режима» в Сирии.

«Речь идет об ограниченном, нацеленном и эффективном ударе, который должен прекратить страдания сирийского народа путем снижения возможностей для сирийского режима использовать химическое оружие», — подчеркнула Мэй.