МИД РФ заявил о разработке мер в ответ на новые санкции США

Заместитель министра иностранных дел России Сергея Рябков заявил, что ведомство работает над принятием законопроекта о мерах в ответ на введение санкций со стороны США. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что график рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать — ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий. Мы не можем сейчас конкретизировать, что и когда будет происходить. Но с политической точки зрения говоря, с позиции МИДа, мы видим потребность в том, чтобы это было осуществлено достаточно динамично», — отметил Рябков.

Отметим, сегодня минфин США должен объявить о введении новых антироссийских санкций. Новые ограничения могут коснуться компаний, связанных, по мнению Вашингтона, с поставкой Сирии технологий по производству химоружия.