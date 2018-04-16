Мило Джуканович победил на президентских выборах в Черногории

После обработки 97,23% бюллетеней Государственная избирательная комиссия (ГИК) Черногории сообщила о победе Мило Джукановича. Об этом пишет ТАСС.

Джуканович получил 54,15% голосов избирателей. Представитель нескольких оппозиционных партий Младен Боянич – 33,24%. Третье место по количеству проголосовавших заняла Драгиня Вуксанович с 8,19% голосов.

Глава ГИК Будимир Шаранович заявил, что окончательные показатели будут представлены несколько позже, но они уже существенно не изменятся.

Мило Джуканович избран на пятилетний срок. Он уже избирался президентом в 1998 году и пять раз занимал пост премьера. Общий срок его правления к концу президентского мандата составит 32 года.