Милонов высмеял «тактику» Авакова по «возвращению» Донбасса

Украинский министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, как Киев собирается возвращать под свой контроль территории ЛНР и ДНР. Тактику, которую Аваков назвал "мелкими шагами, которым все будут аплодировать", прокомментировал Виталий Милонов, член комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам.Милонов говорит, что идеи Авакова нельзя назвать новыми, зато можно назвать абсолютно оторванными от реальности."Захватывать территории шаг за шагом уже пробовали 70 лет назад нацисты. Все мы знаем, что из этого вышло. Украинские власти не смогут достичь сколько-нибудь реального результата в этой своей стратегии. На самом деле и нет никакой стратегии — есть просто громкие заявления, которые никак не соответствуют действительности", — цитирует Милонова Федеральное агентство новостей.Стратегия, которую представил Аваков, основана на постепенном захвате территорий Донбасса, которые украинская власть в данный момент не контролирует. Предполагается, что захват будет производиться силами миротворцев, а затем на захваченных территориях будут осуществляться выборы. В которых жители этих самых территорий будут к тому же "поражены в правах".