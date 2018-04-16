Минприроды предложило обложить собственников свалок специальным сбором

Минприроды РФ по поручению правительства разработало предложения по рекультивации мусорных полигонов.

Министерство предлагает создать ликвидационные фонды, куда собственники свалок будут отчислять средства по примеру нефтяных компаний и других недропользователей. Об этом, как сообщает РБК, говорится в письме министра природных ресурсов Сергея Донского, направленном 10 апреля в правительство.

Средства предлагается направить на специальные банковские счета. Деньги будут расходоваться только на рекультивацию земель и восстановление природы после вывода мусорных полигонов из эксплуатации.