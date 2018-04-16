Минсельхоз запрещает продавать сыроподобную продукцию – СМИ

Минсельхоз России, как Федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой агропромышленной политики, предлагает запретить производство и продажу сыроподобной продукции.

По данным руководства сельского хозяйства, на прилавках магазинов зачастую мы видим сыр, который не соответствует предписанным нормативам. Согласно техническому регламенту «О безопасности молока и молочной продукции», в сырах и сырных продуктах должно присутствовать не более 50% растительных жиров. В противном случае такой пищевой продукт значится сыроподобным.

Ведомство отмечает, что наличие подобного продукта приводит к снижению потребности в сыром молоке, что отрицательно сказывается на сельскохозяйственной отрасли.

Поэтому Минсельхоз предложил внести поправки в регламент и запретить производство «некачественной» продукции.