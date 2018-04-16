Минздрав предложил блокировать сайты о ВИЧ-диссидентстве

Минздрав 16 апреля опубликует законопроект, предлагающий запретить пропаганду ВИЧ-диссидентства. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Министерство также хочет штрафовать авторов статей о ВИЧ-диссидентстве. Физических лиц — на сумму от двух до трех тысяч рублей, юридических — от 20 до 5- тысяч рублей, должностных — от 5 до 10 тысяч рублей.

До этого распространение сведений о ВИЧ-диссидентстве никак не наказывалось. Сайты, распространяющие подобную информацию, будут включаться в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов.

Речь идет о движении, отрицающем существование вируса. ВИЧ-диссиденты отказываются принимать антиретровирусную терапию и не лечат своих детей. Их смерть рассматривается судами как причинение смерти по неосторожности.

«Восприятие молодым поколением информации, содержащей призывы отказаться от мер профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и препятствующей формированию у населения навыков ответственного отношения к своему здоровью, может привести к ложному пониманию, что ВИЧ-инфекции нет»,— говорится в пояснительной записке.