"Монако" вернет болельщикам деньги за билеты после поражения от "ПСЖ" со счетом 1:7

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Футбольный клуб "Монако" возместит стоимость билетов своим болельщикам, которые посетили выездную игру 33-го тура чемпионата Франции с "Пари Сен-Жермен", сообщается на странице "Монако" в Twitter.

"Монако" принял решение возместить болельщикам клуба стоимость билетов после воскресного матча. Подробности будут объявлены в начале недели", - говорится в сообщении.

Встреча, прошедшая в воскресенье на поле "ПСЖ", завершилась поражением "Монако" со счетом 1:7. Парижский клуб набрал 87 очков и за пять туров до конца чемпионата стал недосягаемым для идущего вторым "Монако" (70), завоевав титул.

"Монако" вернулся в элитный дивизион чемпионата Франции по итогам сезона-2012/13 и с тех пор ни разу не пропускал семь мячей за игру.