Москалькова предложила запретить подросткам участвовать в протестах

Уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова представила Владимиру Путину доклад о своей работе за 2017 год.

Также в документе есть ряд инициатив, адресованных парламенту, правительству, отдельным министерствам, региональным властям.

В частности, Москалькова считает, что необходимо принять закон, запрещающий несовершеннолетним участвовать в акциях протеста.

«Конструктивные силы общества солидарны в том, что необходимо разработать дополнительный механизм и инструментарий для того, чтобы предупредить участие несовершеннолетних в массовых акциях протеста, тем более стихийно организованных», — говорится в докладе омбудсмена.

Она ссылается на предложение ввести подобный запрет со стороны спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также некоторых членов СПЧ.