На Крымском мосту приступили к «пусконаладочным работам» АСУДД

В аннексированном Крыму приступили к «пусконаладочным работам» автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) на Керченском мосту.

«Система призвана обеспечить эффективное управление движением, контроль за соблюдением правил дорожного движения, весогабаритный контроль, мониторинг транспортных потоков, информирование водителей и оперативное реагирование на осложнения дорожно-транспортной обстановки», — сказано в сообщении.

По словам представителя компании-разработчика АСУДД Евгения Саватеева, программное обеспечение якобы создали российские специалисты.

«Водители будут информированы об условиях движения с помощью табло и знаков переменной информации», — утверждает он. Система сможет контролировать дорожное движение не только на мосту, но и автоподходах к нему со стороны Тамани и Керчи. Центральный диспетчерский пункт расположен в производственной базе эксплуатационной службы Крымского моста на Таманском полуострове.