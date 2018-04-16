«Надежды юношей питают», — Небензя ответил Порошенко на предложение лишить Россию права вето в ООН 

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал призыв украинского президента Петра Порошенко лишить Россию права вето в организации.

«Реформы нужны, но к этим реформам заявление украинского президента не имеет абсолютно никакого отношения. Мы же понимаем, что это не забота об организации. И вообще, я бы ответил очень кратко на этот вопрос: надежды юношей питают», — сказал Небензя в интервью kp.ru.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Порошенко призвал лишить Россию права вето в ООН.