Немцы считают Трампа опаснее Путина

Подавляющее большинство жителей Германии считает, что сорок пятый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп является гораздо более опасным человеком, чем российский лидер Владимир Путин.Соответствующие результаты показал социологический опрос, осуществленный учеными института Forsa по инициативе Wiese Consult GmbH. В рамках масштабного опроса немецким гражданам, в частности, задавали вопрос: "Боитесь ли вы Российской Федерации?". И положительно на него ответили лишь семнадцать процентов респондентов.В том, что Трамп опаснее, чем Путин, уверены семьдесят пять процентов опрошенных немцев. Пятьдесят процентов респондентов уверены, что ответственность за усиление конфронтации между Россией и Западом лежит на Америке, двадцать пять процентов считают источником растущей напряженности Россию, семь процентов говорят, что виноват Европейский союз, и еще восемь процентов считают виновными сразу всех.Пятьдесят пять процентов немцев уверены, что Германии следует постепенно снять санкции с России. Тринадцать процентов респондентов высказались за усиление действующих антироссийских санкций.