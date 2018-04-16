Немецкий министр экономики поддержал «Северный поток-2»

Правительство Германии примет во внимание интересы Украины в связи с газопроводом «Северный поток-2». Такое заявление сделал министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью для Bild, передает Deutsche Welle.

Министр заявил, что поддерживает строительство «Северного потока-2», и что немецкое правительство «полностью и несомненно примет во внимание интересы Украины».

«Проект газопровода «Северный поток-2»- это в первую очередь проект компаний, которые уже получили разрешения нескольких стран, включая Германию. Разрешения в Германии выдают соответствующие органы, а не федеральное правительство», — сказал Альтмайер.

Его спросили, повлияет ли поддержка Россией президента Сирии Башара Асада на отношение к «Северному потоку-2» в Германии. В ответ министр призвал «не смешивать» эти вопросы.

«Мы дали четко понять, что Россия ответственна за ситуацию в Сирии и в Украине. Однако это не значит, что мы должны создавать источник напряжения на нашем пороге. Импорт газа из России продолжался и во время Холодной войны — и был надежным», — добавил Альтмайер.

Ранее сообщалось, что Дания была готова разрешить «Северный поток-2» под гарантию сохранения транзита через Украину.

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