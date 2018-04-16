«Необходимо говорить со всеми», — глава МИД Австрии едет в Россию

Глава МИД Австрии Карин Кнайссль уверена, что прогресс в решении сирийского конфликта возможен только при участии всех его сторон.
Об этом она заявила перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, отвечая на вопрос журналиста о том, возможны ли дальнейшие переговоры по Сирии без участия России.
«Необходимо говорить со всеми. Нельзя изначально говорить, что конкретные стороны конфликта, конкретные персоны не допускаются за стол переговоров», — заявила Кнайссль.
Она отметила, что позицией Австрии всегда было сохранять фундамент для обсуждения как в ЕС, так и за его пределами.
Министр также анонсировала свой визит в Москву в четверг. По ее словам, будет обсуждаться развитие событий на Ближнем Востоке, в частности, конфликт в Сирии и Иранское соглашение.
Напомним, в конце марта Вена отказалась поддаться проамериканской истерии и не стала высылать российских дипломатов. Канцлер страны Себастьян Курц подчеркнул, что такое решение было принято потому, что его страна традиционно поддерживает хорошие отношения с Россией.
Позже СМИ Австрии писали о том, что «химатака» в сирийском городе Дума имеет явные признаки инсценировки.