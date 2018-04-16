Ночь_«Мы готовили студентов, а не химическое оружие» — ученые разбомбленного США сирийского института (ФОТО, ВИДЕО)

Военкор КП.ру Александр Коц на руинах Научно-исследовательского института развития фармацевтической и химической промышленности Барзе в Дамаске встретился с его сотрудниками.

Доктор Яруб Хаддур по щиколотку в строительной пыли вместе с двумя коллегами аккуратно пробирается по месиву из крошеного бетона и изогнутого и оплавленного металлического лома. Еще с десяток сотрудников НИИ Барзе отрешенно наблюдают, как их коллеги в этих апокалиптических декорациях пытаются найти свои бывшие рабочие места.

Это невозможно. Массированный удар крылатыми ракетами буквально стер в пыль и корпуса Института и все, что было внутри — аппаратура, компьютерные серверы, лаборатории… Не осталось ничего, что бы напоминало об «ученом прошлом» этих еще дымящих кое-где руин. Такого не бывает ни при пожарах, ни при землетрясениях. США не пожалели ракет на этот объект. Я насчитал около десятка попаданий, хотя жители близлежащих домов говорят о порядка 15 мощных разрывов.

Такого не бывает ни при пожарах, ни при землетрясениях. Фото: Александр КОЦ

— Когда я узнал, что Америка разрушила наши корпуса, я просто рыдал, — оттряхивает брюки от пыли доктор Хаддур. — Это ведь мой второй дом. У меня такое чувство, будто уничтожили мой дом вместе с находившейся в нем семьей. Все эти годы мы усердно работали со студентами… Очень печально. И очень трудно понять, почему они это сделали.

Массированный удар крылатыми ракетами буквально стер в пыль и корпуса Института. Фото: Александр КОЦ

Территория научного центра поражает своими размерами. Вокруг разрушенного института — учебные корпуса, жилые дома, где проживают семьи сотрудников, детский садик всего в 300 метрах от лабораторий… Но крылатые ракеты били четко только по корпусам НИИ. В соседних зданиях лишь повышибало окна.

Остается только догадываться, что в эту ночь пережили ученые и их дети, когда в нескольких сотнях метрах от них разрывались «Томагавки», превращая в руины то, что создавалось годами. Вместе с доктором Хаддуром мы ходим по развалинам некогда одного из крупнейших научных центров страны. Числится он за Минобороны, но в большинстве своем здесь работали гражданские специалисты.

Но крылатые ракеты били четко только по корпусам НИИ. Фото: Александр КОЦ

Вот бывшие лаборатории. В железном месиве угадываются остатки компьютеров и серверов. На бетонной плите лежит чудом уцелевшие лабораторные весы. Рядом валяются фотографии — молодой девушки и детей. Видимо стояли у кого-то на столе. Местами попадаются блестящие осколки ракет, обгоревшие учебники, дымит тлеющая проводка…

США не пожалели ракет на этот объект. Фото: Александр КОЦ

— Вот здесь преподавалась теория, — показывает Яруб Хаддур на отдаленно напоминающий кабинет бетонный хлам с обрушившимся лестничным пролетом. — Тут преподавались естественные науки. Рядом — лаборатории для научных опытов. Здесь стояло учебное оборудование. Никаких отравляющих веществ здесь не разрабатывалось, тут просто не было необходимой для этого аппаратуры.

Общий вид разрушенного НИИ. Фото: Александр КОЦ

— А вы что преподавали?

— Информационную технологию. Все, что связано с компьютерами, оборудование, программное обеспечение, базовые сетевые технологии, продвинутые. Курсы по работе с операционными системами… Вот здесь как раз были наши аудитории… — преподаватель немного задумывается.

— Но мы отстроим все заново, каждый кирпич, разрушенный американцами, мы восстановим.

Логику ударов по этому объекту назвать сложно. Институт находится в плотной городской застройке. И если бы в этом НИИ действительно производились какие-то отравляющие вещества, американцы очень рисковали устроить в одном из районов столицы Сирии локальную химическую катастрофу. Мало бы никому не показалось. И, пожалуй, надо быть очень уверенным в том, что в этом НИИ никаких средств массового поражения нет, чтобы без малейших опасений сравнять его с землей.





Александр Коц