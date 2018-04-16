Новым главой «АвтоВАЗа» утвержден гендиректор румынского Renault

Совместное предприятие «Ростех» и Renault — компания Alliance Rostec Auto BV — утвердила новым президентом «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

В настоящее время Каракатзанис является генедиректором Renault в Румынии, где «отвечает за всю коммерческую и производственную деятельность».

К новой должности он приступит 1 июня 2018 года.

Николя Мор, занимавший пост главы «АвтоВАЗа» с апреля 2016 года, как сказано в сообщении, «сосредоточится на исполнении обязанностей старшего вице-президента Renault и руководителя региона Евразия». Также Мор «продолжит контролировать финансовое оздоровление "АвтоВАЗа" и выполнение среднесрочного плана развития компании».