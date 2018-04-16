Одна ядерная бомба решила всё: в Москве ответили Хейли на «недостойную Сирию»

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Сирия недостойна прямого диалога с Вашингтоном.
Дипломат отвергла возможность переговоров между Вашингтоном и Дамаском.
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание Хейли в адрес Сирии, сообщает РИА.
Политик отметил, что ранее США считали «недостойными» переговоров КНДР, однако с появлением ядерного оружия, Пхеньян стал « достоин» прямого диалога.
Хейли назвала Сирию "недостойной" переговоров с США. Прежде недостойной была КНДР. С ядерной бомбой стала достойной. Вопрос соотношения сил.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 апреля 2018 г.