ОЗХО отвергла проект России и Ирана в поддержку своей работы в Сирии

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин в понедельник рассказал, что исполнительный комитет организации не принял предложенный Россией и Ираном проект документа в поддержку деятельности миссии в Сирии.
По его словам, «аккуратно подготовленный» и «сугубо технический документ» у западных партнеров «вызвал панику». В итоге председатель принял решение прекратить сессию без принятия какого-либо документа.
«Сегодня разговор наш не клеился и напоминал разговор глухих», — сказал Шульгин (цитата по РИА »Новости«), после чего назвал состоявшееся заседание «сотрясанием воздуха».
Ранее в понедельник Россия и Иран предложили исполнительному совету ОЗХО краткий документ в поддержку деятельности миссии Сирии на месте предполагаемой химической атаки в городе Дума. В документе, в том числе, содержался призыв обеспечить безопасность для работы экспертов во время их пребывания в Восточной Гуте.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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