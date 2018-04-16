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Памятник Маршалу авиации И.И.Пстыго открыт в Службе безопасности полетов авиации ВС РФ


Добавлено: 16 апр 2018 в 01:21, Категория: Общество
Памятник Маршалу авиации И.И.Пстыго открыт в Службе безопасности полетов авиации ВС РФ
 






Торжественная церемония открытия бюста Герою Советского Союза Маршалу авиации Пстыго Ивану Ивановичу прошла в Москве в здании Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации.

В торжественных мероприятиях приняли участие командование, личный состав, ветераны Службы безопасности полетов авиации ВС РФ, родственники легендарного военачальника, приглашенные гости.

Открывая церемонию начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Байнетов рассказал участникам торжественного мероприятия о славном боевом прошлом И.И.Пстыго, его службе в Вооруженных Силах СССР после Великой Отечественной войны, о его вкладе в формирование, становление и развитие Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил.

По словам генерал-лейтенанта Сергея Байнетова, Маршал авиации И.И.Пстыго был основоположником и первым руководителем Центральной инспекции безопасности полётов Вооружённых Сил СССР, сформированной им в 1977 году. Тогда им была введена «формула безопасности полётов», как сумма слагаемых - качеств личного состава, законов лётной службы, регулярности полетов, руководства и управления полётами, надёжности авиационной техники. Эта «формула безопасности», построенная на опыте всей жизни выдающегося военачальника, действенна до сих пор.

Теплые слова о первом руководителе Центральной инспекции безопасности полётов Вооружённых Сил СССР на торжественной церемонии прозвучали от родственников И.И.Пстыго, а также от ветеранов, проходивших совместно с ним военную службу.

Торжественная церемония завершилась возложением цветов к бюсту Маршала авиации И.И.Пстыго и прохождением торжественным маршем роты Почетного караула, после чего для участников праздничных мероприятий были организованы осмотр экспозиции музея Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации и демонстрация документального фильма о Маршале авиации И.И.Пстыго.

Справочно:

Маршал авиации, Герой Советского Союза, заслуженный военный летчик СССР Иван ПСТЫГО родился в 1918 году. Начав войну лейтенантом, командиром звена, закончил ее майором - командиром 893-го штурмового авиационного полка. Воевал на семи фронтах, совершил 164 успешных боевых вылета.

В 1960 - 1967 годах командовал ВВС Группы советских войск в Германии.

В 1977 году сформировал и возглавил Центральную инспекцию безопасности полетов авиации Вооруженных Сил СССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1978 года «за личное мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, большой вклад в подготовку и повышение боевой готовности войск в послевоенный период, освоение сложной боевой техники» маршалу авиации Пстыго Ивану Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Кавалер семи орденов Красного Знамени. Награжден другими орденами и медалями, в том числе иностранными.

Всего за плечами И.И.Пстыго 59 лет военной службы. За это время он освоил 52 типа самолётов, лётный стаж 42 года. В небе провёл 7500 часов.


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Добавлено: 16 апр 2018 в 01:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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