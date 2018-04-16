Переносчиками индийского энцефалита оказались клещи

Уже более тридцати лет в округе Горакхпур индийского штата Уттар-Прадеш наблюдаются повторяющиеся вспышки острого энцефалита. Болезнь отмечается в сезон муссонов и в основном поражает детей в возрасте до 14 лет. В 20 – 30 % случаев заболевание заканчивается смертью. В течение многих лет главным подозреваемым был вирус японского энцефалита, распространяемый комарам из рода Culex. Но последние исследования выявили еще одну причину – болезнь, известную под названиями цуцугамуши, японская речная лихорадка или кустарниковый тиф. Вызывает ее бактерия Orientia tsutsugamushi, а переносчиками служат личинки клещей из семейства краснотелок (Trombiculidae).

То, что причина болезни не только в вирусе японского энцефалита, исследователи начали подозревать, когда кампания по массовой вакцинации в округе Горакхпур не вызвала ожидаемого спада заболевания. Дальнейшие исследования показали, что только 10 % больных энцефалитом в округе в 2014 и 2015 годах были заражены вирусом японского энцефалита. Зато 60 % были заражены бактерией Orientia tsutsugamushi.

Манодж Мурхекар (Manoj Murhekar) из Национального института эпидемиологии Индии и его коллеги сообщили о результатах своей работы в статье, которую недавно опубликовал Journal of Medical Entomology. Ученые предупреждают, что для эффективной защиты населения необходима не только вакцинация от японского энцефалита, но и контроль над переносчиками болезни цуцугамуши, а также дополнительные исследования, которые позволят понять динамику распространения возбудителя.

От болезни цуцугамуши ежегодно умирает до 140 тысяч человек в азиатско-тихоокеанском регионе. Бактерию, вызывающую болезнь, открыли в Японии в 1930 году. Заболевание распространено не только в Японии, но и в Восточной Азии, включая Дальний Восток России, странах Индокитая, на Филиппинах, в Индонезии, Новой Гвинее, Океании, западная граница его распространения проходит в Пакистане. Недавно очаг этого заболевания был обнаружен в Чили.