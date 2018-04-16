Песков сравнил блокировку Telegram с игрой «в прятки и догонялки»

Блокировка Telegram в России — «это не игра в прятки и догонялки», заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Во-первых, это не игра в прятки и догонялки. Роскомнадзор принимает действия во исполнение соответствующего решения суда», — приводит его слова РБК.
По мнению Пескова, сейчас не время «говорить об эффективности технологических мер», но очевидно, что эти меры будут реализовываться.
Ранее пресс-секретарь главы государства установил ICQ для замены Telegram.
В пятницу 13 апреля Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram по иску Роскомнадзора за отказ мессенджера предоставить ФСБ информацию «для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений».