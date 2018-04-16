Пейзажу Шишкина в музее Серпухова вернули настоящее название

Лес, изображенный на картине Ивана Шишкина, известной под названием "Лес весной", оказался осенним, а не весенним. Картина, соответственно, называется "Осень", а не "Лес весной" — сообщают официальные представители подмосковного управления Министерства культуры.Картина Шишкина, о которой идет речь, хранилась в Серпуховском музее под неправильным названием в течение 94 лет — то есть почти на протяжении всей жизни музея, которому в этом году исполняется сто лет.Неизвестно, как долго картина продолжала бы экспонироваться под неправильным именем, если бы не искусствоведы из Саратова, которые обратили внимание на ошибку. Специалисты Саратовского государственного художественного музея имени Радищева направили письмо с сообщением об ошибке руководству Серпуховского историко-художественного музея, и досадное недоразумение было исправлено.Истинное название картины, при этом, присутствовало на самом полотне — Шишкин написал "Осень" на обратной стороне полотна, однако надпись практически полностью стерлась. Ранее, кстати, эта картина экспонировалась под названием "Последний лист" — однако это имя полотну дал не Шишкин.