Почти 90% россиян отказались участвовать в любых протестах

86% опрошенных россиян заявили о нежелании участвовать в любых протестных акциях. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос, проведенный «Левада-центром».

75% респондентов сочли маловероятными протесты россиян в связи с падением уровня жизни или в защиту своих прав. О том, что они вполне возможны, сказали 17% участников опроса.

Принимать личное участие в социальных протестных акциях не готовы 86% опрошенных, могут выйти на митинги только 8% респондентов. От участия в политических протестных акциях отказались 88% участников опроса, готовы к ним присоединиться 6%. 80% респондентов вообще не верят в их возможность, а считают их вполне вероятными 12% опрошенных россиян.

Социолог Денис Волков сообщил РБК, что настроения в обществе сейчас «скорее спокойные», рейтинг президента РФ Владимира Путина и власти довольно высок.

«Опросы говорят скорее о том, что люди не видят никаких протестов, а локальные акции для большинства остаются просто незамеченными. Проблемы есть, но склонности винить центральную власть нет, тем более, если власти стараются реагировать, хотя бы частично удовлетворяя запросы граждан», — заключил Волков.

Директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов отметил, что «вспышки реакции» происходят на конкретные события, и быстро заканчиваются, если власть идет навстречу гражданам. Кроме того, готовность протестовать в обществе считается «социально неодобряемым ответом», и граждане не склонны себя маркировать как оппозиционеров.

Опрос «Левада-центра» был проведен 23–27 марта 2018 года среди 1600 городских и сельских жителей в 136 населенных пунктах из 52 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.