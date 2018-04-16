Правительство намерено запретить в России сыр, сделанный не из молока

Правительство намерено запретить производство и продажу сыроподобной продукции в России.

Правительство РФ может ужесточить требования к сырам, продаваемым в России. Минсельхоз подготавливает поправки в регламент технического производства сыров, сообщает издание «Известия». В частности, речь идет о запрете продажи сыров, которые от половины или полностью состоят из растительных жиров – заменителей молочного жира. Такие продукты сырами не являются, считают в Минсельхозе, иначе говоря, сыр, в котором менее половины молока – не сыр. Это «сыроподобная продукция».

Согласно возможным поправкам в технический регламент «О безопасности молока и молочной продукции», понятия «сырорподобная продукция» не существует вовсе. Это название используется условно для обозначения таких продуктов. На данный момент весь сыр, продаваемый в магазине, не разделяется на продукцию из растительного жира или настоящий сыр. В Минсельхозе пока продумывают, запретить сыроподобные продукты, или же ввести разделение и наделить «сыры» из растительного жира новой маркировкой.