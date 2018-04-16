Правительство обновило требования к работающим по госконтрактам банкам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство вводит новое требование к банкам, работающим по госзаказам. Как сообщает «Интерфакс», они обязаны иметь собственные средства в размере не менее 300 млн рублей и соответствующий кредитный рейтинг.

Дмитрий Медведев на правительственном совещании заявил, что надежность банков, работающих по госконтрактам, не должна вызывать никаких сомнений, поскольку система государственных закупок очень значима для страны и должна находиться под контролем.

«Вводятся два обязательных требования. Во-первых, у такого банка должны быть собственные средства в размере не менее 300 млн рублей. И, во-вторых, соответствующий кредитный рейтинг — тот, который по этому документу считается минимально достаточным», — пояснил Медведев. По его данным, таких банков в России всего около 130.

Правительство введет переходный период по этим требованиям до 1 января 2020 года для того, чтобы банки с более низкими показателями могли их улучшить и получить все положенные возможности.

«Так что это также один из важных документов, который должен и повысить доверие предпринимателей к банковской системе, и улучшить действия, связанные с заключением и исполнением государственных контрактов, а также контроль за тем, каким образом это происходит», — заключил Медведев.