Президент Франции рассказал о своей вере в европейский суверенитет

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о своей вере в независимую Европу. Об этом он рассказал в интервью телеканалу BFM TV.

Макрон отметил, что верит в европейский суверенитет. По его мнению, от него должно исходит пробуждение Европы.

Вместе с этим она отметила, что не разделяет ценности премьер-министра Венгрии Виктора Обрана, который продвигает иную позицию.

Накануне Макрон ходе интервью телеканалу TF1 опроверг мнение о том, что он «президент богатых». Он заявил, что является президентом всех французов.