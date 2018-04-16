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Президент UFC рассказал, кто может отобрать чемпионский пояс у Хабиба Нурмагомедова


Добавлено: 16 апр 2018 в 15:04, Категория: Спорт
Президент UFC рассказал, кто может отобрать чемпионский пояс у Хабиба Нурмагомедова

Стало известно, кто составит конкуренцию Хабибу Нурмагомедову в следующем турнире UFC.

Президент UFC Дана Уайт раскрыл имя возможного соперника для Хабиба Нурмагомедова. Им оказался коллега Хабиба по дивизиону Дастин Порье.

«Порье точно один из претендентов на титул Хабиба. Абсолютно точно» - поделился Уайт, цитата Sports.ru.

Уайт также поведал, что Порье мог выйти на октагон против Нурмагомедова еще раньше, на UFC 223, после того, как из турнира выбыл Тони Фергюсон. Тогда Уайт отказался от такого решения, так как Порье вскоре должен был принять участие в турнире UFC on FOX 29, где составлял главный бой с Джастином Гэтжи. 14 апреля Порье одолел Гэтжи техническим нокаутом, что еще больше подтолкнуло его к чемпионскому бою с Хабибом Нурмагомедовым.


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Добавлено: 16 апр 2018 в 15:04, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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