Причиной пожара в «Зимней вишне» могла стать протечка в крыше

По предварительным данным экспертов, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел из-за короткого замыкания проводки, проложенной над детской игровой зоной на четвертом этаже. Об этом сообщил источник «Коммерсанта».

По данным специалистов исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, замыкание могли вызвать протечки в крыше.

Снег с крыши торгово-развлекательного центра не убирался, к 25 марта он уже начал подтаивать, и вода попала на провода.

По данным специалистов, проводивших пожарно-техническую экспертизу, первой загорелась пластиковая люстра над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками.

Капающий сверху горящий пластик воспламенил эти кубики. Огонь быстро раздула вентиляция, которую в момент начала пожара никто не выключил.

Противопожарная сигнализация сработала на повышенную температуру и дым, однако тушения не произошло, так как промерзавший в морозы водопровод, проведенный к системе с улицы, был перекрыт.

Кроме того, оповещение о пожарной тревоге в здании включалось вручную, и отвечавший за нее охранник почему-то систему не активировал.

В пожаре погибли 64 человека, из которых 41 несовершеннолетний. Многие задохнулись в кинозале на четвертом этаже, решив дожидаться спасателей. Еще одна группа погибла у запертого аварийного выхода.