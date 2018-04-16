Прилепин: «Донбасс может присоединить Украину к себе»

Российский писатель и боевик «ДНР» Захар Прилепин сообщил, что «республики» могут в будущем присоединить к себе Украину.

На своей странице в соцсети: «14 апреля 2014 года Турчинов подписал приказ о начале „антитеррористической операции“. Пошел пятый год войны. По моим данным потери с той и другой стороны, мирных и военных, включая заезжих, которых, опять же, с той стороны было огромное количество, давно превысили 50 тысяч человек. ДНР и ЛНР никогда не вернуться в состав Украины, это факт. Донбасс может присоединить Украину к себе, но над этим еще работать и работать. Никаких ближайших перспектив по изменению ситуации я не вижу. Но мое дело малое. Что до перспектив — они могут в любую минуту объявиться».

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