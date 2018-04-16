Протесты в Ереване: госпитализированы 46 человек

В Ереване из-за столкновения демонстрантов с полицией госпитализировали 46 человек, 6 из них – правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Армении.

«Некоторые пациенты, которые получили амбулаторную помощь, были выписаны. У демонстрантов, в основном, были травмы нижних конечностей. Полицейские получили ранения тупыми и режущими предметами. Одного из них прооперировали», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ереване произошли стычки между полицией и демонстрантами.

Фото: Sputnik Армения