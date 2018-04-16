Провокацию в сирийской Думе подготовил Вашингтон, заявил постпред РФ при ОЗХО

Провокация в пригороде столицы Сирии Думе с якобы имевшим место применением химического оружия подготовили власти США. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, передаёт ТАСС. Читайте по теме

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«Всё развивалось по заранее расписанному и подготовленному в Вашингтоне сценарию. США, Великобритания, Франция и некоторые другие страны после фейковых вбросов из Думы от «Белых касок» и иже с ними сходу обрушились на сирийские власти с обвинениями», — сказал Шульгин на специальной встрече Исполнительного совета ОЗХО.

Он отметил, что на высоком политическом уровне звучали обвинения сирийских властей в использовании химоружия, но эти заявления противоречат здравому смыслу.

«Режиссёров этого спектакля даже не смущала вся абсурдность ситуации: ведь Восточная Гута была уже практически освобождена, а в Думе была достигнута договорённость с последними группами боевиков о том, что им предоставляется безопасный гуманитарный коридор для выезда в провинцию Идлиб как их самих, так и членов их семей», — сказал постпред РФ при ОЗХО.

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