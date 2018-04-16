"ПСЖ" досрочно выиграл чемпионат Франции

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Футболисты "Пари Сен-Жермен" разгромили "Монако" в 33-м туре чемпионата Франции и одержали победу в турнире за пять матчей до его окончания.

Встреча, прошедшая в воскресенье на поле "ПСЖ", завершилась со счетом 7:1. По дублю сделали Джовани Ло Чельсо (14-я, 27-я минуты) и Анхель Ди Мария (20, 58), еще по голу забили Эдинсон Кавани (17) и Юлиан Дракслер (86), еще один мяч в свои ворота отправил форвард монегасков Радамель Фалькао (76). У "Монако", который в этом матче сложил с себя чемпионские полномочия, гол на счету Рони Лопеша (38).

Парижане набрали 87 очков и стали недосягаемыми для идущего вторым "Монако" (70).

"ПСЖ", основанный в 1970 году, выиграл национальный чемпионат в седьмой раз в своей истории.