Родителей отстраняют от воспитания и меняют на психологов

Недавно выходила информация о новом «Международном техническом пособии по секспросвету», разработанном ЮНЕСКО под эгидой ООН. Депопуляция населения Земли через «ответственное родительство», «планирование семьи», «гендерная идеология», развратные отношения с раннего подросткового возраста, разрушение традиционного института брака и семьи – вот основные задачи методички для детей и педагогов-психологов всего мира, внедряемые сверху на глобальном уровне. Перспективы открываются ужасающие, и самое время задаться вопросом: далеко ли ушла Россия от стремительно расчеловечивающегося Запада? Каково место семьи и родителей в традиционной российской школе? Выводы по данной теме мы делали вместе с адвокатом Ларисой Павловой, председателем некоммерческого партнерства «Родительский комитет».

В Стратегии национальной безопасности России, подписанной Президентом 31 декабря 2015 года, в разделе «Наука, технологии и образование» говорится о необходимости «повышения роли школы в воспитании молодежи как ответственных граждан России на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей». В разделе «Культура» того же документа видим схожие формулировки: «Основой общероссийской идентичности народов Российской Федерации является исторически сложившаяся система единых духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, а также самобытные культуры многонационального народа Российской Федерации как неотъемлемая часть российской культур. /…/ К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся приоритет духовного над материальным». Пусть прямо об этом не говорится, но мы-то прекрасно понимаем, что в «сложившейся системе духовно-нравственных ценностей» ключевую роль играет православное христианство.

А теперь обратимся к современной российской школе. Как в ней учитывается право ребенка на традиционное духовно-нравственное воспитание и насколько нынешние образовательные программы ему соответствуют? Согласно ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», действующим с 2012 года, права родителей в нем существенно урезаны по сравнению с аналогичными воспитательными возможностями и функциями школы. На сегодня родители имеют право лишь знакомиться с документами, касающимися образовательных программ, и высказывать свое оценочное мнение. Все остальное определяется исполнительной властью (в первую очередь – Правительством), а подход к мамам и папам простой: не нравится, что и как преподают вашим детям– переходите в другую школу.

Как известно, школа обязана реализовывать федеральные образовательные стандарты (ФГОСы). Согласно Конституции, любая государственная идеология в России законодательно запрещена, так что вариант с продвижением в школе тех же христианских ценностей отпадает сразу (разве что министр Ольга Васильева решила пойти вразрез традиции и утвердить традиционные ценности во ФГОС по русской литературе, после чего компрадорская элита разом на нее ополчилась, добиваясь отставки). При этом если мы посмотрим на ФЗ «Об образовании», в нем высвечиваются определенные принципы обучения и воспитания нового поколения. Речь идет, прежде всего, о принципе «гуманистического образования» и приоритете защиты «прав человека». В предыдущей версии данного закона было прямо сказано, что приоритетом является воспитание духовно-нравственной личности, но в новой редакции все это подчищено. То есть главная цель: кого же в итоге должна воспитать школа – прямым образом не определяется. Человек просто должен быть образован и воспитан, а в каком духе – не понятно. Да, в отдельных школах есть предмет «основы православной культуры», но он преподается не систематически, зачастую – в качестве факультатива.

«Насколько родитель может заниматься воспитанием ребенка в рамках школьных конфликтов – к примеру, по вопросам успеваемости или поведения с учителем, классным руководителем? По новым правилам, все подобные споры должны разбираться специальной школьной Комиссией по урегулированию споров с участием ученика (при необходимости), работников школы и родителей. Механизма оспаривания решений этой комиссии на сегодня нет – родитель должен их выполнить.

В рамках школы созданы еще две структуры: психолого-педагогическая комиссия и Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (пока не повсеместно). Каждая школа, как и детсад, должна теперь иметь в штате своего психолога. Если, допустим, родитель не хочет, чтобы его ребенок посещал уроки секспросвета, ему отвечают, что таким образом школа заботится о его здоровье – и возражения не принимаются. Психолого-педагогические комиссии помогают развиваться и обучаться тем, кто плохо успевает по программе, кто имеет проблемы в общении, в адаптации в классе, проблемы с поведением и т.д. То есть фактически каждый ребенок попадает под влияние педагогов-психологов. Полномочия создающихся Центров очень широкие – фактически психологи становятся воспитателями, формируют мировоззрение ребенка. Сегодня Госдума предлагает по закону психологов объединить в СРО, так как пока у них нет никакой официальной сертификации. Эти структуры еще не до конца сформировались, но отстранение родителя от процесса воспитания в современной образовательной системе просматривается совершенно четко.

И ребенок находится между молотом и наковальней. Дома ему пытаются привить традиционные ценности, а в школе педагоги и психологи занимаются прямо противоположным. Отказаться от посещения занятий без справки о болезни и других уважительных причин просто невозможно – такую семью будут прозванивать, проверять, обвинять в нарушении родительских обязанностей и права ребенка на образование. Роль семьи, конечно, по-прежнему очень высока, у нас сохранился маховик духовно-нравственных ценностей, который по инерции заставляет говорить о любви, справедливости и т.д., но противостоять современным глобальным образовательным процессам очень сложно», – рассказывает адвокат Лариса Павлова.

Еще один способ переформатирования детей реализуется через якобы заботу об их здоровье. Раньше этим занимались только государственные медицинские организации, теперь же, согласно ФЗ №273, их функции во многом переданы школе. В частности, школа вольна проводить медицинские профилактические программы, заниматься половым просвещением (под предлогом профилактики ВИЧ, венерических заболеваний и т.д.), профилактикой употребления алкоголя, табака и наркотиков (через соответствующие «обучающие» программы, рассказывающие детям об этой отраве). В 2011 году Россия подписала Европейскую социальную хартию и теперь, согласно нашей конституционной норме о приоритете международного права над собственными законами, раз в два года обязана отчитываться перед Советом Европы о внедрении секспросвета в школах. А родители, соответственно, в рамках ФЗ «Об образовании» не имеют никакой правовой защиты и не могут этому половому воспитанию законно противостоять.

Глобализация и постоянно внедряемые международными организациями (ООН, ЕС, ВОЗ, ЮНЕСКО и т.д.) конвенции, которые наша страна исправно ратифицирует, соответственно, направляют нас на диктуемый извне путь развития, совершенно чуждый российским традиционным ценностям. К чему ведут западные методички – совершенно понятно, «Катюша» подробно разбирала этот вопрос. Тем не менее, в России на высшем уровне российской власти постоянно звучат голоса в унисон разрушительным инициативам глобалистов. В частности, сейчас в мире активно обсуждается тема легализации отдельных прав ребенка в судопроизводстве, рассматривается законная возможность лишения родителей права представлять интересы своих детей по решению суда. И тут же у нас глава Верховного суда Лебедев заявляет о необходимости создания отдельных ювенальных судов. А в Госдуме уже полгода как завис на стадии принятия в первом чтении законопроект, позволяющий заменить в судах родителей на ювенальных адвокатов или психологов. То есть нас откровенно подводят к аналогичным «реформам», мы усиленно приближаемся к обществу западного типа с практически нулевым влиянием родителей на воспитание собственных детей.

Конечно, нелепо отрицать, что с увеличением скорости обмена информацией, с развитием интернета, соцсетей, расширением международных контактов и сотрудничества, в т.ч. международных браков, мир сегодня действительно становится глобальным и Россия активно участвует в этих процессах. Может ли сильное государство в таких условиях вести равноправный обмен знаниями, не изменяя при этом своей национальной и культурной идентичности, не ставя приоритет международного права над собственным? Может ли оно в общении равных позиционировать свои вековые ценности как лучшие, наиболее здоровые и справедливые, и вести их пропаганду, завоевывая таким образом союзников, вместо прогибания под западные методички? Разумеется, не только может, но и обязано, во имя собственной же безопасности – было бы желание. Недаром глава Следственного комитета Александр Бастрыкин недавно открыто заявил, что нам пора отказаться от приоритета международного права – этот колониальный пункт в Конституции просто мешает России нормально развиваться. Вот о чем неплохо бы задуматься чиновникам и депутатам в эпоху новой холодной войны – вместо насильственного впутывания народа в губительную глобалистскую модель.

http://katyusha.org/view?id=9723