Родителей отстраняют от воспитания и меняют на психологов

Показать меню
Актуально
Вера Брежнева спустилась к зрителям в зал и дико опозорилась - 09:11 Вера Брежнева спустилась к зрителям в зал и дико опозорилась Богдан Астанин победил в соревнованиях по киберфутболу ТОП32 Xbox - 09:24 Богдан Астанин победил в соревнованиях по киберфутболу ТОП32 Xbox Опубликованы кадры: Французские истребители летят бомбить Сирию (ВИДЕО) - 09:49 Опубликованы кадры: Французские истребители летят бомбить Сирию (ВИДЕО) МО РФ: ПВО Сирии сбила большинство ракет США  - 10:00 МО РФ: ПВО Сирии сбила большинство ракет США  Силы ПВО сбили все ракеты, выпущенные по военному аэродрому Думейр, — - 10:07 Силы ПВО сбили все ракеты, выпущенные по военному аэродрому Думейр, — Минобороны РФ В Дальневосточном ВОКУ стартовала подготовка к участию в Параде Победы - 10:10 В Дальневосточном ВОКУ стартовала подготовка к участию в Параде Победы Захарова сравнила обстрел Сирии с событиями 15-летней давности - 10:16 Захарова сравнила обстрел Сирии с событиями 15-летней давности От ракетных ударов по Сирии пострадали трое местных жителей - 10:17 От ракетных ударов по Сирии пострадали трое местных жителей Мемория. Денис Фонвизин - 10:17 Мемория. Денис Фонвизин Порошенко назвал Путина и россиян «неуважаемыми» - 10:18 Порошенко назвал Путина и россиян «неуважаемыми» Перт Порошенко обратился к Владимиру Путину на «ты» - 10:24 Перт Порошенко обратился к Владимиру Путину на «ты» Ольга Жарикова назвала причины расставания с Сашей Гобозовым - 10:35 Ольга Жарикова назвала причины расставания с Сашей Гобозовым Путин сообщил о созыве Совбеза ООН в связи с атакой на Сирию - 11:16 Путин сообщил о созыве Совбеза ООН в связи с атакой на Сирию СКР рассказал о гибели людей в кинозале кемеровского ТЦ - 11:16 СКР рассказал о гибели людей в кинозале кемеровского ТЦ Колосков призвал не реагировать на публикации СМИ о расизме на игре ЦСКА - - 11:24 Колосков призвал не реагировать на публикации СМИ о расизме на игре ЦСКА - Путин: Удар США по Сирии нарушает международное право - 11:31 Путин: Удар США по Сирии нарушает международное право Умер режиссер Милош Форман - 11:38 Умер режиссер Милош Форман
» » Родителей отстраняют от воспитания и меняют на психологов

Родителей отстраняют от воспитания и меняют на психологов


Добавлено: 16 апр 2018 в 08:10, Категория: Политика
Родителей отстраняют от воспитания и меняют на психологов

Недавно выходила информация о новом «Международном техническом пособии по секспросвету», разработанном ЮНЕСКО под эгидой ООН. Депопуляция населения Земли через «ответственное родительство», «планирование семьи», «гендерная идеология», развратные отношения с раннего подросткового возраста, разрушение традиционного института брака и семьи – вот основные задачи методички для детей и педагогов-психологов всего мира, внедряемые сверху на глобальном уровне. Перспективы открываются ужасающие, и самое время задаться вопросом: далеко ли ушла Россия от стремительно расчеловечивающегося Запада? Каково место семьи и родителей в традиционной российской школе? Выводы по данной теме мы делали вместе с адвокатом Ларисой Павловой, председателем некоммерческого партнерства «Родительский комитет».

В Стратегии национальной безопасности России, подписанной Президентом 31 декабря 2015 года, в разделе «Наука, технологии и образование» говорится о необходимости «повышения роли школы в воспитании молодежи как ответственных граждан России на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей». В разделе «Культура» того же документа видим схожие формулировки: «Основой общероссийской идентичности народов Российской Федерации является исторически сложившаяся система единых духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, а также самобытные культуры многонационального народа Российской Федерации как неотъемлемая часть российской культур. /…/ К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся приоритет духовного над материальным». Пусть прямо об этом не говорится, но мы-то прекрасно понимаем, что в «сложившейся системе духовно-нравственных ценностей» ключевую роль играет православное христианство.

А теперь обратимся к современной российской школе. Как в ней учитывается право ребенка на традиционное духовно-нравственное воспитание и насколько нынешние образовательные программы ему соответствуют? Согласно ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», действующим с 2012 года, права родителей в нем существенно урезаны по сравнению с аналогичными воспитательными возможностями и функциями школы. На сегодня родители имеют право лишь знакомиться с документами, касающимися образовательных программ, и высказывать свое оценочное мнение. Все остальное определяется исполнительной властью (в первую очередь – Правительством), а подход к мамам и папам простой: не нравится, что и как преподают вашим детям– переходите в другую школу.

Как известно, школа обязана реализовывать федеральные образовательные стандарты (ФГОСы). Согласно Конституции, любая государственная идеология в России законодательно запрещена, так что вариант с продвижением в школе тех же христианских ценностей отпадает сразу (разве что министр Ольга Васильева решила пойти вразрез традиции и утвердить традиционные ценности во ФГОС по русской литературе, после чего компрадорская элита разом на нее ополчилась, добиваясь отставки). При этом если мы посмотрим на ФЗ «Об образовании», в нем высвечиваются определенные принципы обучения и воспитания нового поколения. Речь идет, прежде всего, о принципе «гуманистического образования» и приоритете защиты «прав человека». В предыдущей версии данного закона было прямо сказано, что приоритетом является воспитание духовно-нравственной личности, но в новой редакции все это подчищено. То есть главная цель: кого же в итоге должна воспитать школа – прямым образом не определяется. Человек просто должен быть образован и воспитан, а в каком духе – не понятно. Да, в отдельных школах есть предмет «основы православной культуры», но он преподается не систематически, зачастую – в качестве факультатива.

«Насколько родитель может заниматься воспитанием ребенка в рамках школьных конфликтов – к примеру, по вопросам успеваемости или поведения с учителем, классным руководителем? По новым правилам, все подобные споры должны разбираться специальной школьной Комиссией по урегулированию споров с участием ученика (при необходимости), работников школы и родителей. Механизма оспаривания решений этой комиссии на сегодня нет – родитель должен их выполнить.

В рамках школы созданы еще две структуры: психолого-педагогическая комиссия и Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (пока не повсеместно). Каждая школа, как и детсад, должна теперь иметь в штате своего психолога. Если, допустим, родитель не хочет, чтобы его ребенок посещал уроки секспросвета, ему отвечают, что таким образом школа заботится о его здоровье – и возражения не принимаются. Психолого-педагогические комиссии помогают развиваться и обучаться тем, кто плохо успевает по программе, кто имеет проблемы в общении, в адаптации в классе, проблемы с поведением и т.д. То есть фактически каждый ребенок попадает под влияние педагогов-психологов. Полномочия создающихся Центров очень широкие – фактически психологи становятся воспитателями, формируют мировоззрение ребенка. Сегодня Госдума предлагает по закону психологов объединить в СРО, так как пока у них нет никакой официальной сертификации. Эти структуры еще не до конца сформировались, но отстранение родителя от процесса воспитания в современной образовательной системе просматривается совершенно четко.

И ребенок находится между молотом и наковальней. Дома ему пытаются привить традиционные ценности, а в школе педагоги и психологи занимаются прямо противоположным. Отказаться от посещения занятий без справки о болезни и других уважительных причин просто невозможно – такую семью будут прозванивать, проверять, обвинять в нарушении родительских обязанностей и права ребенка на образование. Роль семьи, конечно, по-прежнему очень высока, у нас сохранился маховик духовно-нравственных ценностей, который по инерции заставляет говорить о любви, справедливости и т.д., но противостоять современным глобальным образовательным процессам очень сложно», – рассказывает адвокат Лариса Павлова.

Еще один способ переформатирования детей реализуется через якобы заботу об их здоровье. Раньше этим занимались только государственные медицинские организации, теперь же, согласно ФЗ №273, их функции во многом переданы школе. В частности, школа вольна проводить медицинские профилактические программы, заниматься половым просвещением (под предлогом профилактики ВИЧ, венерических заболеваний и т.д.), профилактикой употребления алкоголя, табака и наркотиков (через соответствующие «обучающие» программы, рассказывающие детям об этой отраве). В 2011 году Россия подписала Европейскую социальную хартию и теперь, согласно нашей конституционной норме о приоритете международного права над собственными законами, раз в два года обязана отчитываться перед Советом Европы о внедрении секспросвета в школах. А родители, соответственно, в рамках ФЗ «Об образовании» не имеют никакой правовой защиты и не могут этому половому воспитанию законно противостоять.

Глобализация и постоянно внедряемые международными организациями (ООН, ЕС, ВОЗ, ЮНЕСКО и т.д.) конвенции, которые наша страна исправно ратифицирует, соответственно, направляют нас на диктуемый извне путь развития, совершенно чуждый российским традиционным ценностям. К чему ведут западные методички – совершенно понятно, «Катюша» подробно разбирала этот вопрос. Тем не менее, в России на высшем уровне российской власти постоянно звучат голоса в унисон разрушительным инициативам глобалистов. В частности, сейчас в мире активно обсуждается тема легализации отдельных прав ребенка в судопроизводстве, рассматривается законная возможность лишения родителей права представлять интересы своих детей по решению суда. И тут же у нас глава Верховного суда Лебедев заявляет о необходимости создания отдельных ювенальных судов. А в Госдуме уже полгода как завис на стадии принятия в первом чтении законопроект, позволяющий заменить в судах родителей на ювенальных адвокатов или психологов. То есть нас откровенно подводят к аналогичным «реформам», мы усиленно приближаемся к обществу западного типа с практически нулевым влиянием родителей на воспитание собственных детей.

Конечно, нелепо отрицать, что с увеличением скорости обмена информацией, с развитием интернета, соцсетей, расширением международных контактов и сотрудничества, в т.ч. международных браков, мир сегодня действительно становится глобальным и Россия активно участвует в этих процессах. Может ли сильное государство в таких условиях вести равноправный обмен знаниями, не изменяя при этом своей национальной и культурной идентичности, не ставя приоритет международного права над собственным? Может ли оно в общении равных позиционировать свои вековые ценности как лучшие, наиболее здоровые и справедливые, и вести их пропаганду, завоевывая таким образом союзников, вместо прогибания под западные методички? Разумеется, не только может, но и обязано, во имя собственной же безопасности – было бы желание. Недаром глава Следственного комитета Александр Бастрыкин недавно открыто заявил, что нам пора отказаться от приоритета международного права – этот колониальный пункт в Конституции просто мешает России нормально развиваться. Вот о чем неплохо бы задуматься чиновникам и депутатам в эпоху новой холодной войны – вместо насильственного впутывания народа в губительную глобалистскую модель.

http://katyusha.org/view?id=9723


Материалы по теме:

Путин назвал беспардонным вмешательство ювенальной юстиции в семьи
В Сочи откроется всероссийский форум приемных семей
Дети у религиозных родителей жадные и эгоистичные — ученые
Интернет-зависимость у детей — рекомендации психологов
Добавлено: 16 апр 2018 в 08:10, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В США назвали ракетный удар по Сирии нарушением международного права

В США назвали ракетный удар по Сирии нарушением международного права

Типичная Украина: в Киеве прогремел взрыв (ФОТО)

Типичная Украина: в Киеве прогремел взрыв (ФОТО)

Зайцев: после 4 быстрых шайб

Зайцев: после 4 быстрых шайб "Бостона" матч фактически закончился

В Ростовской области произошло обрушение на шахте

В Ростовской области произошло обрушение на шахте

Новости России
еще новости
Театральную награду «Золотая маска» получил режиссер Юрий Бутусов

Театральную награду «Золотая маска» получил режиссер Юрий Бутусов

Сыроподобные продукты могут запретить в России

Сыроподобные продукты могут запретить в России

Серебренникова наградили «Золотой маской» как лучшего режиссера в опере

Серебренникова наградили «Золотой маской» как лучшего режиссера в опере

Частичное обрушение здания произошло в Москве

Частичное обрушение здания произошло в Москве

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Звездный Instagram: весна в городе, цветение сакуры и селфи в бикини

Звездный Instagram: весна в городе, цветение сакуры и селфи в бикини

Блейк Лайвли бесплатно декорирует дома друзей

Блейк Лайвли бесплатно декорирует дома друзей

Бейонсе и Соланж Ноулз зажигательно выступили на фестивале Coachella

Бейонсе и Соланж Ноулз зажигательно выступили на фестивале Coachella

Ольга Рапунцель показала, как она выглядит после родов

Ольга Рапунцель показала, как она выглядит после родов

Новости политики
еще новости
Родителей отстраняют от воспитания и меняют на психологов

Родителей отстраняют от воспитания и меняют на психологов

Против кого новые антироссийские санкции США, рассказала Хейли

Против кого новые антироссийские санкции США, рассказала Хейли

«Шанса не упустим»: Москва раскрыла свои планы в отношении Запада

«Шанса не упустим»: Москва раскрыла свои планы в отношении Запада

«Мы поняли» - В Британии увидели сигнал презрения в выступлении Небензи

«Мы поняли» - В Британии увидели сигнал презрения в выступлении Небензи

Новости экономики
еще новости
В Астрахани тарифы на воду могут поднять в три раза

В Астрахани тарифы на воду могут поднять в три раза

Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ

Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ

В системе ProZorro появился первый тендер за средства Всемирного банка

В системе ProZorro появился первый тендер за средства Всемирного банка

Белый дом испугался вводить санкции против российского госдолга

Белый дом испугался вводить санкции против российского госдолга

Новости общества
еще новости
Спартакиада центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации по легкой атлетике

Спартакиада центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации по легкой атлетике

Одна ядерная бомба решила всё: в Москве ответили Хейли на «недостойную Сирию»

Одна ядерная бомба решила всё: в Москве ответили Хейли на «недостойную Сирию»

Памятник Маршалу авиации И.И.Пстыго открыт в Службе безопасности полетов авиации ВС РФ

Памятник Маршалу авиации И.И.Пстыго открыт в Службе безопасности полетов авиации ВС РФ

В подводных силах Северного флота прошли состязания специалистов РХБЗ

В подводных силах Северного флота прошли состязания специалистов РХБЗ

Происшествия
еще новости
Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

Новости Украины
еще новости
Труп пропавшего АТОшника нашли в реке Ингул

Труп пропавшего АТОшника нашли в реке Ингул

Президент Германии: «Путин и Трамп обязаны всему миру»

Президент Германии: «Путин и Трамп обязаны всему миру»

Ходаковский пообещал не вмешиваться, когда главарей «ДНР» будут «выносить на вилах»

Ходаковский пообещал не вмешиваться, когда главарей «ДНР» будут «выносить на вилах»

Асада внесли в «Чистилище» за посещение Крыма

Асада внесли в «Чистилище» за посещение Крыма

Мировые новости
еще новости
“Реалистичная цель”: в НАТО прокомментировали желание Украины вступить в альянс

“Реалистичная цель”: в НАТО прокомментировали желание Украины вступить в альянс

Геологи объяснили мощнейшее подводное извержение

Геологи объяснили мощнейшее подводное извержение

Дональд Трамп оказался втянут в очередной скандал

Дональд Трамп оказался втянут в очередной скандал

Цинизму нет предела: в Генштабе вооруженных сил России сделали заявление о химической атаке в Сирии

Цинизму нет предела: в Генштабе вооруженных сил России сделали заявление о химической атаке в Сирии




Лента новостей
Американцы кричат о тотальной победе - 05:28 Американцы кричат о тотальной победеУ борющегося с Россией молдавского олигарха «нашли» портрет Геббельса и всё стало ясно - 04:49 У борющегося с Россией молдавского олигарха «нашли» портрет Геббельса и всё стало ясноСыроподобные продукты могут запретить в России - 03:49 Сыроподобные продукты могут запретить в РоссииЭмери после победы "ПСЖ" в чемпионате Франции: наша главная цель - ЛЧ - 03:38 Эмери после победы Макрон: Ракетный удар по Сирии разделил Россию и Турцию - 03:24 Макрон: Ракетный удар по Сирии разделил Россию и ТурциюКак проиграть войну до её начала - 02:56 Как проиграть войну до её начала"Кливленд" уступил "Индиане" в матче 1/8 финала НБА - 01:38 Памятник Маршалу авиации И.И.Пстыго открыт в Службе безопасности полетов авиации ВС РФ - 01:21 Памятник Маршалу авиации И.И.Пстыго открыт в Службе безопасности полетов авиации ВС РФНочь_«Мы готовили студентов, а не химическое оружие» — ученые разбомбленного США сирийского - 01:07 Ночь_«Мы готовили студентов, а не химическое оружие» — ученые разбомбленного США сирийского института (ФОТО, ВИДЕО)Джуканович пообещал вступление Черногории в Евросоюз в течение пяти лет - 00:56 Джуканович пообещал вступление Черногории в Евросоюз в течение пяти летСирия: Как Русская Вежливость города берёт, банды и их спонсоры потеряли важнейший оплот — репортаж - 00:35 Сирия: Как Русская Вежливость города берёт, банды и их спонсоры потеряли важнейший оплот — репортаж РВ (ВИДЕО)В подводных силах Северного флота прошли состязания специалистов РХБЗ - 00:24 В подводных силах Северного флота прошли состязания специалистов РХБЗ"ПСЖ" досрочно выиграл чемпионат Франции - 00:10 Труп пропавшего АТОшника нашли в реке Ингул - 23:59 Труп пропавшего АТОшника нашли в реке Ингул
Последние новости
"Вегас" находится в шаге от выхода во второй раунд Кубка Стэнли - 08:56 Джуканович одержал победу на выборах президента Черногории - 08:52 Джуканович одержал победу на выборах президента Черногории Спартакиада центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации по - 08:49 Спартакиада центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации по легкой атлетике В США рассказали о варианте удара по Сирии с поражением ПВО России - 08:35 В США рассказали о варианте удара по Сирии с поражением ПВО России Родителей отстраняют от воспитания и меняют на психологов - 08:10 Родителей отстраняют от воспитания и меняют на психологов Одна ядерная бомба решила всё: в Москве ответили Хейли на «недостойную Сирию» - 08:09 Одна ядерная бомба решила всё: в Москве ответили Хейли на «недостойную Сирию» Мемория. Николай Трубецкой - 08:03 Мемория. Николай Трубецкой СМИ узнали о желании Трампа ударить по российским объектам в Сирии - 08:02 СМИ узнали о желании Трампа ударить по российским объектам в Сирии Театральную награду «Золотая маска» получил режиссер Юрий Бутусов - 08:00 Театральную награду «Золотая маска» получил режиссер Юрий Бутусов "Хьюстон" одолел "Миннесоту" в первом матче серии плей-офф НБА - 07:50 «Россия готовится к большой войне на Балтике», — СМИ Швеции - 07:07 «Россия готовится к большой войне на Балтике», — СМИ Швеции В Астрахани тарифы на воду могут поднять в три раза - 06:48 В Астрахани тарифы на воду могут поднять в три раза Президент Франции рассказал о своей вере в европейский суверенитет - 06:26 Президент Франции рассказал о своей вере в европейский суверенитет
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"