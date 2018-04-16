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Роскомнадзор не помогал депутатам готовить закон о блокировке «порочных сайтов»


Добавлено: 16 апр 2018 в 14:00, Категория: Россия
Роскомнадзор не помогал депутатам готовить закон о блокировке «порочных сайтов»

Ведомство лишь разъяснило парламентариям свою позицию.

Специалисты Роскомнадзора не участвовали в разработке закона о блокировке порочащих сведений в интернете. Об этом ИА «Политика Сегодня» сообщили в пресс-службе регулятора.

«Роскомнадзор в разработке данного законопроекта не участвовал. Вместе с тем позиция Роскомнадзора направлялась в Государственную Думу и другие заинтересованные органы федеральной исполнительной власти», - заявили в РКН.

Речь идет о принятом в третьем и окончательном чтении 12 апреля законопроекте, который упрощает работу судебным приставам. Как ранее объяснили «ПС» авторы новации, теперь приставы смогут обращаться с требованием блокировки к РКН, если тот или иной ресурс не удаляет информацию, которую суд признал порочащей честь и достоинство гражданина.


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Добавлено: 16 апр 2018 в 14:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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