Роскомнадзор оценит популярность VPN и прокси для обхода блокировок

Роскомнадзор занялся мониторингом VPN и прокси-сервисов, которые позволяют обходить блокировку Telegram. Ведомство оценит, «насколько широко это используется», и по результатам мониторинга примет «конкретные решения», говорится в сообщении ведомства, которое цитирует «Интерфакс».

В Роскомнадзоре отметили, что Таганский суд столицы, заблокировавший доступ к Telegram, возложил эту обязанность не только на Роскомнадзор, но на «иные лица».

«То есть, в том числе и на компании-владельцев VPN и прокси-сервисов», — говорится в пресс-релизе.

Ранее в ведомстве заявили, что будут блокировать инструменты для обхода блокировок по запросам из силовых структур.

Доступ к мессенджеру Telegram блокируется в России с 16 апреля.