Роскомнадзор пообещал блокировать VPN-сервисы по запросам

Глава Роскомнадора Александр Жаров заявил «Интерфаксу», что меры против инструментов обхода блокировки мессенджера Telegram будут приниматься в соответствии с российским законодательством по запросу компетентных органов.

«Если вы обратите внимание на закон об организаторах распространения информации, по которому мы работаем, мы свои действия предпринимаем вслед за теми документами, которые к нам поступают из органов, обладающих функциями оперативно-розыскной деятельности. Видимо продолжим действовать точно также», — заявил Жаров.

Напомним, 13 апреля суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram апреля из-за отказа передать ключи для дешифрования переписки пользователей ФСБ.

16 апреля началась блокировка мессенджера.