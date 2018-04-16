«Россия готовит задержания украинских судов в Азовском и Чёрном море», — штаб «АТО»

Штаб «АТО» пугает украинских рыбаков перспективой попасть в плен к российским пограничникам.

Украинская разведка заявляет об «активизации деятельности» России в акватории Азовского моря.

«Разведка штаба антитеррористической операции отмечает активизацию деятельности кораблей Береговой охраны Погранслужбы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря», — говорится в сообщении пресс-центра штаба «АТО».

В указанном районе украинская сторона увидела «усиление группировки РФ кораблями и вспомогательными судами».

«Штаб АТО предупреждает украинских рыбаков, осуществляющих рыбный промысел в акватории Азовского моря о возможных провокациях со стороны Российской Федерации, следствием которых может стать задержание украинских рыболовецких судов.

Штаб АТО также не исключает подготовку подобных провокаций и в акватории Черного моря», — говорится в сообщении.